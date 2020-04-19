口罩上網預購第五波上路 NPA署長室：小心手機簡訊詐騙

第5波口罩實名制上網預購已經開始，警政署官方臉書粉絲團NPA署長室，今天早上發文提醒民眾，從第一波開始，詐騙集團就陸續以手機簡訊附上不明網址，誘騙他人點選，藉以開啟小額付費機制或是以假網站，要求再次驗證以盜取個人資料。

警政署提醒民眾，一、口罩實名制「不會」透過電話聯絡。二、口罩實名制「不會」用簡訊通知繳費或發送包裹查詢連結。三、「不要」透過社群網站或通訊軟體購買口罩。

警方說，近期常見釣魚簡訊內容包括：包裹已派發，請及時查收，並加上不明連結網址；或預計送貨日期：04月OO日（星期O）請確認地址，加上不明連結網址。

警方說，防疫期間也要防詐，不明的簡訊連結不要亂點，若是有任何的疑問或是疑慮，可撥打165反詐騙專線諮詢，千萬不要貿然點開，如果不慎點開相關訊息，可參考4個處置方式：1、關閉手機小額付費功能。2、聯繫信用卡公司。3、請交易平台取消交易。4、手機回復原廠設定。

另外警政署指出，第五波口罩預購時程：

1.成功預購者於4月18日上午8點至4月20日晚上8時繳費，可使用轉帳繳款或信用卡方式付款，也可使用健保卡或自然人憑證至eMask系統插卡驗證後刷卡完成付款。

2.交易成功後，4月21日至4月22日會以簡訊發送取貨序號，如果沒有收到簡訊，可直接到 eMask系統查詢取貨序號及門市。