影／八旬失智婦迷途進了派出所 警用生肖查出她身分

台中市八旬黃姓婦人15日晚間走進第一警分局的派出所內，一臉不好意思自稱「迷路了」向警求助，但警方詢問她的相關資料，黃婦只記得自己的名字，其他都不記得了，因警警方突然靈機一動，詢問婦人生肖，透過黃婦說自己屬虎，警方透過該線索，查詢警用系統，確認黃婦身分後，找到黃婦媳婦接回。

台中市第一警分局繼中派出所警員謝佳修、李君偉在15日晚間8時許值勤時，黃姓老婦（83歲）怯生生走進派出所，低聲說「迷路了，不知道怎麼回家」，尋求警方幫忙。

警方詢問黃婦的相關資料，黃婦表示只記得自己的名字，但其他都不記得了，身上也沒帶任何的證件。

警方靈機一動，詢問黃婦是否記得自己生肖，黃婦回稱「我記得，我屬虎」，警方以黃婦的年紀、姓名，輸入警用系統過濾後，查出黃婦身分，順練聯絡到家屬帶回。黃婦媳婦表示，婆婆常常外出後就忘記怎麼回家，感謝警方及時的協助。

警方呼籲，將中若有年邁長者、記憶性逐漸薄弱等，可將聯繫電話繡於常穿著之衣物或至區公所申請愛心手鍊，便於老人外出時，能迅速找回。