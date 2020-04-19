「下載119報案APP，操作EASY又安心」，智慧型手機普及化時代，台南市政府消防局提供由消防署建置「119報案APP」，提供火警、救護與簡訊等三大報案功能，並有Android與iOS版本供民眾免費下載使用。系統以GPS定位報案者所在地，將報案訊息傳送至當地119受理，可提升位置資訊準確性。

台南市消防局說，119報案APP會引導民眾開啟手機定位功能，在報案時，快速將定位位置等資料提供給消防局119指揮中心，如聽障人士無法以語音報案，也提供簡訊報案功能，可事先建立至多5名緊急聯絡人姓名、行動電話與地址，於簡訊報案同時通知緊急聯絡人。

運用APP報案可大幅縮短報案內容，並精準協助消防人員掌握現場需接受救護對象狀況，加速處理時間。台南市消防局局長李明峯建議民眾下載「119報案APP」，可預先輸入資料，報案時即可簡易操作並快速報案，以縮短救援到達現場時間。