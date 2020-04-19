觀音山攔檢夜遊噪音車 超過六成違規兩天開45張罰單
北部氣溫逐漸上升，新北市觀音山越來越多汽機車夜遊，轄區蘆洲警分局17、18日與監理站於凌雲路聯合稽查改裝及噪音車，連續2天共攔下74輛車，開出45張罰單，包括無照駕駛、駕照吊銷後仍駕車、越級駕駛、未依規定改裝車輛等。
警方指出，五股區凌雲路是通往觀音山風景區的必經道路，沿線山徑蜿蜒且路幅大小不一，高速行駛易在彎道或會車時發生事故，呼籲夜遊駕駛人務必遵守交通規則，蘆洲警分局每月皆不定期編排勤務執行「防制危險駕車聯合稽查」專案勤務，鎖定違法改裝、噪音擾人的車輛，主動攔檢取締。
根據道路交通管理處罰條例規定，不當改裝車體、電氣設備，可處2400元以上9600元以下罰款，並責令檢驗；改裝排氣管除違反「噪音管制法」，同時可能觸犯道路交通管理處罰條例第16條、43條，最重可處6千元以上2萬4千元以下罰款。
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