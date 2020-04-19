觀音山攔檢夜遊噪音車 超過六成違規兩天開45張罰單

北部氣溫逐漸上升，新北市觀音山越來越多汽機車夜遊，轄區蘆洲警分局17、18日與監理站於凌雲路聯合稽查改裝及噪音車，連續2天共攔下74輛車，開出45張罰單，包括無照駕駛、駕照吊銷後仍駕車、越級駕駛、未依規定改裝車輛等。

警方指出，五股區凌雲路是通往觀音山風景區的必經道路，沿線山徑蜿蜒且路幅大小不一，高速行駛易在彎道或會車時發生事故，呼籲夜遊駕駛人務必遵守交通規則，蘆洲警分局每月皆不定期編排勤務執行「防制危險駕車聯合稽查」專案勤務，鎖定違法改裝、噪音擾人的車輛，主動攔檢取締。