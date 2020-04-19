快訊

中職／林智勝願助疫情急難家庭過難關 獲網友狂讚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義東石五金行凌晨大火 老闆兒子拿滅火器救火葬身火場

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣東石鄉永屯村一家五金百貨行今天凌晨3點多發生死亡火警。記者陳玫伶／翻攝
嘉義縣東石鄉永屯村一家五金百貨行今天凌晨3點多發生死亡火警。記者陳玫伶／翻攝

嘉義縣東石鄉永屯村47歲左右洪姓男子，今天凌晨3點多發現家中火警，從3樓衝到2樓叫醒父母及女兒後，自己拿著滅火器試圖救火，消防人員獲報趕往現場，先救下在2樓陽台待援的3人，後在3樓發現已無呼吸心跳的洪男，緊急送往衛福部朴子醫院還是搶救無效。

火災現場為住商兩用的3層樓建築，1樓為五金百貨行，店內放有許多易燃物，嘉義縣消防局指揮中心表示，消防員到場，發現建築物2、3樓竄出濃煙，並有3人於2樓陽台呼救，同仁架設雙節梯救下3人後，表示還有1人在屋內試圖搶救財物。

消防人員緊急布水線搶救，並組成搜索小組進屋搜索，4點48分在3樓發現洪男，6點20分火勢才完全撲滅，起火原因及財物損失有待嘉義縣消防局火災鑑識人員調查。

嘉義縣東石鄉永屯村一家五金百貨行今天凌晨3點多發生死亡火警。記者陳玫伶／翻攝
嘉義縣東石鄉永屯村一家五金百貨行今天凌晨3點多發生死亡火警。記者陳玫伶／翻攝
嘉義縣東石鄉永屯村一家五金百貨行今天凌晨3點多發生死亡火警。記者陳玫伶／翻攝
嘉義縣東石鄉永屯村一家五金百貨行今天凌晨3點多發生死亡火警。記者陳玫伶／翻攝
嘉義縣東石鄉永屯村一家五金百貨行今天凌晨3點多發生死亡火警。記者陳玫伶／翻攝
嘉義縣東石鄉永屯村一家五金百貨行今天凌晨3點多發生死亡火警。記者陳玫伶／翻攝

嘉義 建築 火災

延伸閱讀

因應疫情衝擊 嘉義縣鳳梨成功外銷日本首批裝櫃

大批阿公級程式設計師重回崗位救火！美國政府求援「COBOL工程師」江湖告急

寺廟巡禮／東石雲龍宮 小廟有大故事

滅火器被肺炎害慘變叫賣哥 3Q立委喊價30萬

相關新聞

苗栗後龍無名中年女浮屍 臉戴粉紅色口罩

苗栗縣後龍鎮北勢溪柳樹灣橋下，釣客於4月17日下午5點多發現一具女浮屍卡在水匣門旁，檢警相驗身體無明顯外傷，死亡3到5天...

影／八旬失智婦迷途進了派出所 警用生肖查出她身分

台中市八旬黃姓婦人15日晚間走進第一警分局的派出所內，一臉不好意思自稱「迷路了」向警求助，但警方詢問她的相關資料，黃婦只...

觀音山攔檢夜遊噪音車 超過六成違規兩天開45張罰單

北部氣溫逐漸上升，新北市觀音山越來越多汽機車夜遊，轄區蘆洲警分局17、18日與監理站於凌雲路聯合稽查改裝及噪音車，連續2...

嘉義東石五金行凌晨大火 老闆兒子拿滅火器救火葬身火場

嘉義縣東石鄉永屯村47歲左右洪姓男子，今天凌晨3點多發現家中火警，從3樓衝到2樓叫醒父母及女兒後，自己拿著滅火器試圖救火...

影／桃園老婦迷途台中成常客 警一眼認出：妳擱來啊

桃園市六旬謝姓婦人因家人多住中部地區，經常獨自搭車南下特地至台中就醫，但謝婦因有輕微失智症狀，說話也不甚清楚，屢次抵達台...

影／嘉義丈夫酒駕載妻子 撞電線桿兩人彈出車外

陳姓男子今天凌晨近4點駕車載著蔡姓妻子，行經嘉義市北港路往西方向時，自撞中央分隔島及路燈，撞擊力道猛烈，兩人彈出車外，消...

影／台中小吃店小酌互看不爽 10人大亂鬥警壓制帶回

台中市西屯區東大路、西屯路的一家KTV小吃店今天凌晨零時許，傳出有10名酒客鬥毆案件，警方獲報後出動29名警力前往壓制，...

影／台電廢棄物儲存場火警 台中港消迅速搶救

台中火力電廠一處事業廢棄物儲存場今天早上發生火警，台中港務消防隊派人車搶救，台中市消防局也支援人車滅火，到今天早上9點多...

開車撞倒路燈成廢鐵 嘉義市自撞車禍夫妻彈飛

陳姓男子今天凌晨近4點駕車載著蔡姓妻子，行經嘉義市北港路往西方向時，自撞中央分隔島及路燈，撞擊力道猛烈，兩人彈出車外，車...

高齡者騎、開車 苗栗警方：量力而為

交通事故老人是高風險群，更是老人意外死亡榜首，新竹監理所苗栗監理站、苗栗縣警局交通隊都認為並非老了就不能開車、騎車，或外...

96歲還想換駕照被勸阻 苗縣交通死亡每4人就有1高齡

交通部高齡（75歲以上）駕駛人駕照管理制度實施近3年，但苗栗縣警局統計去年道路交通事故死亡65人，75歲以上占18人，平...

小海釣船出海翻覆 2人下落不明

屏東縣恆春鎮後壁湖外海昨天有艘翻覆的小船載浮載沉，海巡隊調查發現，這艘小船是設籍澎湖的「日翔十二號」，原本十四日晚間從高雄港出港要駛返澎湖，但澎湖卻沒有進港紀錄，研判在回途中翻覆，船上的李姓船長和張姓船員下落不明，救難人員昨天搜尋未果，今天將持續搜救。

熱門新聞

獨／250萬超跑追撞2車釀3傷 目擊者：車飛起來翻一圈

狠男亂棍打死女友曝屍山野成白骨3年 他10天破案代伸冤

網路票選百大步道之首 火炎山再傳出多起遊客救援事件

台南居家檢疫男竟7度趴趴走 衛生局重罰70萬元

影／嘉義丈夫酒駕載妻子 撞電線桿兩人彈出車外

苗栗後龍無名中年女浮屍 臉戴粉紅色口罩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。