嘉義東石五金行凌晨大火 老闆兒子拿滅火器救火葬身火場

嘉義縣東石鄉永屯村47歲左右洪姓男子，今天凌晨3點多發現家中火警，從3樓衝到2樓叫醒父母及女兒後，自己拿著滅火器試圖救火，消防人員獲報趕往現場，先救下在2樓陽台待援的3人，後在3樓發現已無呼吸心跳的洪男，緊急送往衛福部朴子醫院還是搶救無效。

火災現場為住商兩用的3層樓建築，1樓為五金百貨行，店內放有許多易燃物，嘉義縣消防局指揮中心表示，消防員到場，發現建築物2、3樓竄出濃煙，並有3人於2樓陽台呼救，同仁架設雙節梯救下3人後，表示還有1人在屋內試圖搶救財物。