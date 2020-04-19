影／桃園老婦迷途台中成常客 警一眼認出：妳擱來啊

桃園市六旬謝姓婦人因家人多住中部地區，經常獨自搭車南下特地至台中就醫，但謝婦因有輕微失智症狀，說話也不甚清楚，屢次抵達台中轉運站後就被通報警方協助，也讓轄區警方、站務人員甚至小黃司機都對她很有印象，16日下午謝婦從桃園搭乘客運南下，因說不出自己的目的地，熱心的同車乘客協助報警，警員獲報趕抵現場，一看到謝姓老婦即秒認出她的身分，直說「妳擱來阿（台語：妳又來了）」隨後順利聯絡到謝婦的胞妹。

台中市第三警分局東區分駐所警員于竑駿、林政穎16日下午2時許獲報，台中轉運站有迷失老人需要協助，于員到場後看到謝姓婦人（68歲）馬上認出她的身分，因為警員已是這兩個月間，第二次在台中轉運站協助老婦，警員已知老婦身分，所以趕緊通知謝婦的家人，並協助謝婦搭乘計程車，前往家人告知的地址。

據調查，謝姓婦人與兒子同住桃園，老家在南投，兄弟姊妹都居住在中部地區，所以常常獨自1人搭車到台中，連生病也不遠千里堅持要到台中就醫，回去時卻經常走失被通報協尋。16日當天她從桃園上車後，因無法清楚表達自己的目的地，不但客運司機逐站為她停車，同車乘客也都替她擔心，見她抵達轉運站又無所適從，熱心替她報警求助。