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影／嘉義丈夫酒駕載妻子 撞電線桿兩人彈出車外

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市北港路發生一起酒駕自撞車禍。記者李承穎／翻攝
嘉義市北港路發生一起酒駕自撞車禍。記者李承穎／翻攝

陳姓男子今天凌晨近4點駕車載著蔡姓妻子，行經嘉義市北港路往西方向時，自撞中央分隔島及路燈，撞擊力道猛烈，兩人彈出車外，消防局德安分隊獲報，將躺在地上的2人送醫急救，陳男有明顯酒氣，警方強制抽血後發現他血液中酒精濃度達120mg／dl，換算成呼氣濃度達0.60mg/L，依公共危險罪調查中。

肇事車一度起火，引擎也彈出車外，車頭毀損嚴重，路面有漏油，路燈因車禍強烈撞擊倒下，2人當時躺在地上幾乎無法動彈，並喊著「好痛、不舒服」等語。

德安分隊派遣救護車2輛、救助器材車1輛、水箱車2輛前往處理，陳男（24歲）左手臂骨折變形，臉部有多處擦傷，蔡女（21歲）頭部有擦傷，左臀部大面積開放性傷口深可見骨，雙腳小腿開放性骨折。

救護人員立即使用長背板、頸圈將傷者固定後搬運至相對安全處所，由德安91及92救護車將該傷者送往嘉義基督教醫院後續治療，相關肇事原因由警方調查中，目前2人尚在開刀，還未製作筆錄。

嘉義市北港路發生一起酒駕自撞車禍。記者李承穎／翻攝
嘉義市北港路發生一起酒駕自撞車禍。記者李承穎／翻攝
嘉義市北港路發生一起酒駕自撞車禍。記者李承穎／翻攝
嘉義市北港路發生一起酒駕自撞車禍。記者李承穎／翻攝

救護車 嘉義 骨折

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