開車撞倒路燈成廢鐵 嘉義市自撞車禍夫妻彈飛

陳姓男子今天凌晨近4點駕車載著蔡姓妻子，行經嘉義市北港路往西方向時，自撞中央分隔島及路燈，撞擊力道猛烈，兩人彈出車外，車頭當場成廢鐵，路燈也因車禍撞擊倒下，消防局德安分隊獲報，將躺在地上的2人送醫急救，無生命危險。

肇事車一度起火，引擎也彈出車外，路面有漏油，德安分隊派遣救護車2輛、救助器材車1輛、水箱車2輛前往處理，陳男（24歲）左手臂骨折變形，臉部有多處擦傷，蔡女（21歲）頭部有擦傷，左臀部大面積開放性傷口深可見骨，雙腳小腿開放性骨折。