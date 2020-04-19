苗栗後龍無名中年女浮屍 臉戴粉紅色口罩

屏東縣恆春鎮後壁湖外海昨天有艘翻覆的小船載浮載沉，海巡隊調查發現，這艘小船是設籍澎湖的「日翔十二號」，原本十四日晚間從高雄港出港要駛返澎湖，但澎湖卻沒有進港紀錄，研判在回途中翻覆，船上的李姓船長和張姓船員下落不明，救難人員昨天搜尋未果，今天將持續搜救。

2020-04-19 01:03