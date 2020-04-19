苗栗後龍無名中年女浮屍 臉戴粉紅色口罩
苗栗縣後龍鎮北勢溪柳樹灣橋下，釣客於4月17日下午5點多發現一具女浮屍卡在水匣門旁，檢警相驗身體無明顯外傷，死亡3到5天，死者身上沒有身分證明文件，警方除持續比對，今天公布死者特徵，盼協尋家屬比對身分。
警方說，死者年齡約35至45歲，身高約159公分，臉上戴有粉紅色口罩，穿有「85」、「HAMMOE」字樣的深藍色短袖T恤上衣、藍色胸罩，及花朵綠葉圖樣內褲和米色短褲、無飾品、無刺青、無胎記等明顯特徵，有染深褐色髮色，右上排牙齒缺牙，右手拇指指甲較長。
警方呼籲民眾若有親友失蹤且與特徵相似者，可洽詢竹南警察分局偵查隊037-473818，或竹南分局後龍分駐所037-722520。
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