高齡者騎、開車 苗栗警方：量力而為

交通事故老人是高風險群，更是老人意外死亡榜首，新竹監理所苗栗監理站、苗栗縣警局交通隊都認為並非老了就不能開車、騎車，或外出走路，但要「量力而為」，遵守交通規則，並注意安全，防制老人交通事故風險。

苗栗縣人口老人比率約16.76%，且越來越高趨勢，相對交通事故也會增加，目前高齡駕駛人高齡駕駛人駕照管理制度，苗栗縣換照最高年紀87歲，苗栗監理站指出，並不是老了就不能開車，而是老人因身體聽力、視力等機能退化，及慢性病影響，造成注意力、反應力不若以往，因此規定75歲以上高齡者，通過體格檢查、認知功能測驗審查，希望開車、騎車上路更安全。

苗栗監理站站長蘇淑賢、縣警局交通隊長林炎巨提醒注意，老人外出盡量利用大眾運輸工具、計程車，或請親友接送，如果老人開車或騎車，最好視自己身體及精神狀況量力而為，盡量避開夜間、天候不良、交通環境複雜，及大型交叉路口等困難度較高的時段或路段。

此外，實務上也常見部分老人騎車、走路，要轉就轉、要過馬路就過，造成猝不及防的狀況，蘇淑賢、林炎巨建議，老人走路、開車及騎車要遵守路權、交通規則，清晨、傍晚或天色昏暗照明不良，視線較差的狀況，如外出步行最好穿著顏色鮮豔或具反光效果的衣物，拿手電筒等發光物，走在沒有人行道的街道，靠左走面向來車為宜，撐傘時要注意視線不要被遮住。