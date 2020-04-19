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高齡者騎、開車 苗栗警方：量力而為

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
新竹監理所苗栗監理站、苗栗縣警局交通隊呼籲高齡開車、騎車，或外出走路，但要「量力而為」，遵守交通規則，並注意安全。圖／本報資料照片
新竹監理所苗栗監理站、苗栗縣警局交通隊呼籲高齡開車、騎車，或外出走路，但要「量力而為」，遵守交通規則，並注意安全。圖／本報資料照片

交通事故老人是高風險群，更是老人意外死亡榜首，新竹監理所苗栗監理站苗栗縣警局交通隊都認為並非老了就不能開車、騎車，或外出走路，但要「量力而為」，遵守交通規則，並注意安全，防制老人交通事故風險。

苗栗縣人口老人比率約16.76%，且越來越高趨勢，相對交通事故也會增加，目前高齡駕駛人高齡駕駛人駕照管理制度，苗栗縣換照最高年紀87歲，苗栗監理站指出，並不是老了就不能開車，而是老人因身體聽力、視力等機能退化，及慢性病影響，造成注意力、反應力不若以往，因此規定75歲以上高齡者，通過體格檢查、認知功能測驗審查，希望開車、騎車上路更安全。

苗栗監理站站長蘇淑賢、縣警局交通隊長林炎巨提醒注意，老人外出盡量利用大眾運輸工具、計程車，或請親友接送，如果老人開車或騎車，最好視自己身體及精神狀況量力而為，盡量避開夜間、天候不良、交通環境複雜，及大型交叉路口等困難度較高的時段或路段。

此外，實務上也常見部分老人騎車、走路，要轉就轉、要過馬路就過，造成猝不及防的狀況，蘇淑賢、林炎巨建議，老人走路、開車及騎車要遵守路權、交通規則，清晨、傍晚或天色昏暗照明不良，視線較差的狀況，如外出步行最好穿著顏色鮮豔或具反光效果的衣物，拿手電筒等發光物，走在沒有人行道的街道，靠左走面向來車為宜，撐傘時要注意視線不要被遮住。

事故 監理站 苗栗縣

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