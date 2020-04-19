96歲還想換駕照被勸阻 苗縣交通死亡每4人就有1高齡

交通部高齡（75歲以上）駕駛人駕照管理制度實施近3年，但苗栗縣警局統計去年道路交通事故死亡65人，75歲以上占18人，平均每4人就有逾1人，且騎機車、行人各有8人死亡，新竹監理所苗栗監理站、苗栗縣警局分析，老人身體相對衰弱，並凸顯高齡用路人高風險的傾向。

苗栗縣公館鄉一名96歲老翁最近接到苗栗監理站通知換發駕照，他到醫院體格檢查，視力項目沒有通過，他對自己駕駛技術有信心，表示眼睛白內障手術後還會再試換駕照，而苗栗監理站、警方基於安全等因素考量，都不鼓勵如此高齡者開車或騎車上路，交通事故風險相對提高。

苗栗監理站指出，高齡駕駛人駕照管理制度2017年7月1日上路，監理站逐月通知滿75歲者換3年有效期的汽、機車駕照，共5314件，僅有867件繳回駕照，2181件換照，另75歲以上交通違規1005件，依規定辦理換照有555件，因此馬路上持逾期駕照開車或騎機車的高齡者，仍大有人在，查獲可處1800元到3600元以下罰鍰。

而根據縣警局統計，去年交通事故造成65人死亡、8518人受傷，其中高齡死亡18人，占了27.69%，依交通工具種類，8人機車、8名是行人，另有1人自行車，1人電動自行車；高齡受傷465人，占5.46%，最多是騎機車313人，其次是行人64人，自行車18人，電動自行車、轎車各8人，小貨車2人。

警方分析高齡者道路交通事故死亡肇事原因，包括「未注意車前狀態」5人，占27.77%，「穿越道路未注意左右來車」4人，其他「未依規定讓車」、「橫越道路不慎」、「未依標誌、標線、號誌或手勢指揮穿越道路」等。