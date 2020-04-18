獨／250萬超跑追撞2車釀3傷 目擊者：車飛起來翻一圈

基隆市孝二路晚間發生一起車禍，一輛價值300多萬元奧迪超跑新車，在綠燈起步要上中山高速公路時，猛踩油門急速往前衝時，追撞前方兩輛汽車，由於力道很強跳空翻車，撞出巨大聲響，造成3人受傷送醫。目擊者說，「像電桶爆炸好大一聲，車子整個飛起來轉一圈掉下去」。

這起3車追撞事故發生在今天晚點10點多，地點在孝二路上中山高速公路前路段，一輛價值250多萬元奧迪超跑TT系列新車，追撞前方兩輛汽車，其中一輛車內有大人及小孩多人，飽受驚嚇，但沒有受傷；另一車內駕駛受傷送醫，超跑內則有2人受困路人協助救出，救護車到場將受傷3人送醫救治。

警方說，超跑追撞前方兩車後，瞬間高速往前衝，接著就翻車四輪朝天，力道相當猛列，車內2人一名駕駛及一名乘客都被送醫，是否酒駕將調查釐清，肇事責任已採證調查，超跑車頂整個凹陷。