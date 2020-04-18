海釣船駛返澎湖途中翻覆 漂至墾丁才知2人落海失聯

屏東縣恆春鎮後壁湖外海昨天一早發現一艘翻覆的小船載浮載沉，救難人員展開海陸空搜尋無果，也確認艙內無人，海巡隊調查翻覆小型海釣船「日翔12號」資料，驚訝發現該船設籍澎湖，14日夜從高雄港報關出港要駛返澎湖，船上登記兩人，但澎湖卻沒有進港紀錄，研判在回澎湖途中翻覆，今天漂到恆春外海才被發現，兩人下落不明，海巡署擴大範圍今天持續搜救。

恆春海巡隊今上午7時接獲第八巡防區指揮部轉民眾通報，指恆春鎮後壁湖外海3浬處海域有艘翻覆小船，目視未發現船員蹤跡，海巡隊獲報後派出兩艘巡防艇半小時後抵達現場，發現「日翔12號」翻覆半沉，民間威鯨救難隊人員稍後抵達，潛水下海入艙查看，也未發現有人。

恆春海巡隊在第一時間調查「日翔12號」船籍相關資料，發現船上有李姓船長和張姓船員，除由海巡艇和岸巡隊員在海上和岸上分頭搜尋，再通報空勤總隊派直升機加入行列，在屏東南部沿岸展開海陸空聯合搜尋，至晚上仍無所獲。

恆春海巡隊查知，該船設籍澎湖龍門漁港，是載釣客出海海釣的小型娛樂遊艇，本月11日在高雄外海因機件故障，駛進高雄港維修，14日晚上6時報關出港，要駛回澎湖龍門漁港，船上登記2人，但電詢澎湖岸巡隊，卻沒有該船返港紀錄。

從高雄港駛回澎湖的「日翔12號」，4天後出現在百公里外的屏東後壁湖外海，因無返港紀錄，海巡單位不排除在途中翻覆，因翻覆後的船體面積小，在大海中不易被看見，直到隨著洋流漂到恆春外海才被岸上民眾發現，船上2人下落不明，海巡單位把希望寄託在兩人被其他漁船救起，但尚未傳回好消息，再通報擴大搜尋範圍到高雄外海，明天持續搜救。