9歲男童癲癇發作 蓬萊所員警巡邏車開道協助救援

一名9歲男童今天上午與家人在苗栗縣南庄鄉蓬萊地區遊玩時，突然癲癇發作，呼吸困難且臉色發青，他的父親要開車送醫但擔心來不及，到蓬萊派出所求助，員警駕駛巡邏車幫男子一家開道，8分鐘就趕到南庄消防分隊，男童在緊急救護後，再由救護車送至頭份為恭紀念醫院，經救治後恢復意識並無大礙。

頭份警分局指出，魏姓男子上午11點2分到蓬萊派出所求助，說他兒子因癲癇發作，出現呼吸困難且臉色發青，他想開車送醫怕時間來耽誤，請警方協助開道。