9歲男童癲癇發作 蓬萊所員警巡邏車開道協助救援
一名9歲男童今天上午與家人在苗栗縣南庄鄉蓬萊地區遊玩時，突然癲癇發作，呼吸困難且臉色發青，他的父親要開車送醫但擔心來不及，到蓬萊派出所求助，員警駕駛巡邏車幫男子一家開道，8分鐘就趕到南庄消防分隊，男童在緊急救護後，再由救護車送至頭份為恭紀念醫院，經救治後恢復意識並無大礙。
頭份警分局指出，魏姓男子上午11點2分到蓬萊派出所求助，說他兒子因癲癇發作，出現呼吸困難且臉色發青，他想開車送醫怕時間來耽誤，請警方協助開道。
蓬萊所所長陳冠廷立即派遣所內警員賴義芳駕駛巡邏車替魏姓男子一家開道，員警沿路開啟警示燈、鳴放警笛，8分鐘內快速將魏家人護送至南庄消防分隊，分隊先為男童進行緊急救護，隨後由救護車與家人共同送達醫院，治療後男童恢復意識並無大礙。
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