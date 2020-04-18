網路票選百大步道之首 火炎山再傳出多起遊客救援事件

苗栗縣三義火炎山昨天發生新北警員不幸墜谷身亡的悲劇，不料今天又接連傳出有山友攀登時出現身體不適或扭傷等情況，上午先有3名山友感覺身體不適，其中一名60歲男子由救難人員以擔架運送下山送醫，下午3點多又傳出有登山者下山途中扭傷腳，三義消防隊員再度出動救援；新竹林管處呼籲登山民眾，火炎山山勢壯闊美麗，但山徑陡峭，登山時仍需處處小心。

新竹林區管理處指出，昨天火炎山山徑不幸發生登山客墜落死亡事件，今天一早林務局新竹林管處就派員到登山口進行登山安全宣導。上午9點半時，三義消防隊陸續接獲民眾3人通報，因攀爬火炎山山徑，身體不適需要協助，林管處人員隨即與三義消防分隊10餘人組隊上山救援，在距登山口約300公尺處，先後發現待援山友，其中一名60歲男性狀況不佳，由救難人員以擔架運下山轉送醫院，另外2名年輕女性經評估後，一人自行步行下山離開，另一人由友人攙扶下山後就醫。

新竹林管處大湖工作站主任朱劍鳴下午到三義消防分隊拜會時，正巧分隊又接獲火炎山救援通報，一名攀登火炎山的山友下山途中不慎扭傷腳，三義消防隊員再度出動，順利完成救援工作。

新竹林管處表示，火炎山山徑近來獲網路票選百大必訪步道之首，許多人慕名而來，但卻輕乎這座小山的危險。火炎山山頂雖然只有602公尺高度，但從登山口198公尺開始攀爬，一路上多是陡峭山徑，路基又都是石礫地，不常登山的人如果一下子要爬這麼陡的山徑，很容易發生身體不適狀況；另外，進入峽谷區後，許多人為拍照而靠近地質仍有變動且不穩定的區域，這是相當危險的事。

新林管處呼籲，火炎山美景多，但地形凶險，因屬因礫石、卵石崩坍地形，隨時可能發生崩塌，民眾登山前除評估自身狀況，做好事前登山準備，攀登時也必須注意周遭環境狀況，林管處已在山徑危險處立牌提醒，請民眾務必遠離崩崖地區，未來也將持續加強宣導教育，讓民眾確保登山安全。

三義消防隊也表示，近期攀爬火炎山山徑而求援的案件不少，呼籲山友們能多注意自身安全，以免發生危難。

火炎山昨天發生新北林姓警員休假攀登火炎山墜谷身亡意外，檢警今天上午相驗完畢，家屬哀慟不已，相驗結束後林姓警員大體交由家屬帶回老家。