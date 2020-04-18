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「熊貓」車禍釀火燒車 外送員險被大火燙傷

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
一輛熊貓外送機車今天下午行經桃園八德和平路，因與他車碰撞釀火燒車事故，路過民眾幫忙滅火。圖／取自記憶八德臉書社團
一輛熊貓外送機車今天下午行經桃園八德和平路，因與他車碰撞釀火燒車事故，路過民眾幫忙滅火。圖／取自記憶八德臉書社團

桃園市八德區今天下午驚傳一起火燒車事故，一輛熊貓外送機車行經八德和平路，疑因前方小客車迴轉反應不及撞上。外送員擦撞倒地，機車因撞擊破損，燃起熊熊大火、冒出陣陣黑煙，外送員一度因受傷疼痛，無法起身逃離已起火的機車，好在路過民眾協助報案，統聯司機也下車幫滅火，外送員身體擦挫傷送醫，幸無生命危險。

依熱心民眾提供監視器畫面顯示，一輛白色轎車在路口迴轉，同向後方的熊貓外送員不慎撞上倒地，腳踏板的美食外送箱也噴飛，機車則因猛烈撞擊開始竄火，火勢越來越大，甚至竄出陣陣黑煙。外送員因身體多處受傷，無法快步逃離，至少在機車旁待了20秒，才緩緩起身，有路人看見外送員受傷，趕緊報案並將他牽離火燒車現場。

有路過民眾也拍下火燒車事故現場上傳「記憶八德」臉書社團，可見機車撞擊後的火勢猛烈，PO文網友特別感謝當時一輛從八德開往土城的統聯客運司機路過，司機見狀即刻下車，用車上的滅火器滅火，才未讓火勢繼續擴大。消防人員獲報到場，因機車火勢已經熄滅。

八德警方指出，事發在下午2點和平路上，這起交通事故為一名徐姓自小客車駕駛於路口欲迴轉往福德一路方向時，與同向後方直行往介壽方向的王姓機車駕駛碰撞，機車引起火燒車，所幸騎士未遭火勢波及，嘴巴及手腳多處擦挫傷，由救護車就醫。

警方指出，雙方經酒經測試皆為零。

一輛熊貓外送機車今天下午行經桃園八德和平路，因與他車碰撞釀火燒車事故，外送員一度無法起身，經熱心路人協助牽離。記者張裕珍／翻攝
一輛熊貓外送機車今天下午行經桃園八德和平路，因與他車碰撞釀火燒車事故，外送員一度無法起身，經熱心路人協助牽離。記者張裕珍／翻攝
一輛熊貓外送機車今天下午行經桃園八德和平路，因與他車碰撞釀火燒車事故，外送員一度無法起身。記者張裕珍／翻攝
一輛熊貓外送機車今天下午行經桃園八德和平路，因與他車碰撞釀火燒車事故，外送員一度無法起身。記者張裕珍／翻攝
一輛熊貓外送機車今天下午行經桃園八德和平路，因與他車碰撞釀火燒車事故，路過民眾幫忙滅火。圖／取自記憶八德臉書社團
一輛熊貓外送機車今天下午行經桃園八德和平路，因與他車碰撞釀火燒車事故，路過民眾幫忙滅火。圖／取自記憶八德臉書社團

外送員 火燒車 事故

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