高檢署彙編防疫業務 供偵查執行作為依循

高檢署今天表示，昨天已印製「檢察機關因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情期間處理相關業務彙編」，作為檢察機關防疫參考標準，編輯歷時不到2週，並分送相關機關，守護國人健康。

台灣高等檢察署新聞稿指出，因應防疫工作，檢察機關對於偵查、相驗、執行案件或其他防疫作為，需有應變及權宜作法，因此由檢察官陳淑雲、許祥珍等人成立編輯小組，編纂疫情期間處理相關業務彙編，作為檢察機關防疫參考及依循標準。

高檢署表示，彙編內容包括偵查、執行等面向，例如拘捕或通緝到案的人犯或被告解送作業流程、相驗作業流程，並檢附防疫期間相關作業流程圖，期以圖像方式協助精準掌握。

高檢署指出，疫情瞬息萬變，資料更迭頻仍，法務部提供許多協助，使編輯小組在最短時間克服困難編輯成書，同時將把防疫業務彙編提供內政部、國防部、海洋委員會海巡署等各相關機關，作為處理業務參考，強化各機關聯繫，發揮政府一體及團隊合作精神。