新冠肺炎疫情影響 台東家暴件數同期增加26件

新冠肺炎疫情持續延燒，家暴案件也明顯增加，台東縣社會處家暴中心統計，三月分為三十件，比起同期增加二十六件。專家建議減少接收疫情負面訊息，保持良好運動習慣，維持心情的放鬆。

縣府社會副處長高忠雲指出，日前受理一個列管個案，就是因為疫情關係，母親擔心小孩外出受到感染，竟禁止小孩到學校上課，必有打小孩行為，據報後立即家訪並採取小孩安置動作，現在小孩正常上學。

他表示，自疫情爆發後，家暴通報確實有增加的情形，光三月分就增加二十六件，分析主要原因為疫情關係，民眾待在家裡時間較長，加上每日疫情訊息間接影響心情，家人之間相處久了就會發生摩擦、起口角，嚴重出現暴力行為。

縣警察局婦幼隊長余麗娟表示，一至三月分受理家暴案件明顯變多，但經過分析很多是重複通報，譬如就受理過早上是妻子通報，下午則變為先生通報，有時同一案件一天就有三次通報，是否直接和疫情有關，還需進一步研析。

衛福部台東醫院諮商心理師周牛莒光表示，面對未知病毒的不確定感、確實會焦慮，造成不安的因素，一直在家不出門也難免心情鬱悶，建議保持心情的放鬆及運動的習慣，都是調劑身心的好方法，盡可能避免每日接收疫情負面訊息。