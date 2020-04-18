新莊織帶工廠火警 疑似機台起火幸無人受困
新北市新莊區今天下午2時許，新樹路上一間織帶工廠突然竄出火勢，疑似是機台不慎起火造成，所幸當時工廠人員緊急撤出，但整棟建築2層樓都被濃煙吞噬，消防人員出動多輛救災車前往灌救，目前警方已對新樹路進行交管，用路人需改道建國一路或中環路通行。
起火的織帶工廠位於新樹路，今天下午2時許突然冒出濃煙，火勢從1樓逐漸延燒，疑似是內部機台起火，該工廠主要為製造鬆緊帶、鞋帶等，裡頭堆放大量尼龍布料，所幸火勢在20分鐘之內受到控制。
目前消防人員還在進行現場處理，初步研判沒有人員受困，而工廠鄰近移工宿舍，火警發生當下移工全部撤到室外避難，許多人驚魂未定；警方則針對新樹路進行交管，建議用路人改道建國一路通行；火警發生原因及財損還有待進一步釐清。
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