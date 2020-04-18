墾丁外海翻覆澎湖小海釣船 4天前高雄駛返澎湖途中翻覆

屏東墾丁後壁湖外海今天上午民眾發現1艘翻覆半沉的小船，海巡、岸巡、空勤和民間救難人員展開海陸空聯合搜獲無所獲，潛水員確認船艙內無人；恆春海巡隊查詢翻覆小型海釣船「日翔12號」資料，查知該船籍設澎湖，11日在高雄外海機件故障，進高雄港維護，14日晚上報出港，登記船長和船員共2人，要駛返澎湖，研判在途中翻覆，今天上午漂到墾丁外海，海巡隊透過電話找到李姓船長，船長表示他在忙，隨即掛斷，正進一步釐清中。

恆春海巡隊表示，今天上午7時接獲第8巡防區指揮部轉民眾通報，後壁湖外海3浬處海域有艘翻覆小船，未發現船員蹤跡，獲報後派遣2艘巡防艇前往搜救，半小時後陸續抵達現場，發現「日翔12號」翻覆該海域，未發現船上人員；威鯨救難協會人員稍後抵達，潛水下海入艙查看，也未發現人員，現場由2艘巡防艇及第6岸巡隊人員、空勤直升機及民間救難團體持續在海陸空擴大搜尋。 屏東墾丁後壁湖外海今天上午民眾發現1艘翻覆小船，海巡、岸巡、空勤和民間救難人員展開海陸空聯合搜獲無所獲，潛水員確認船艙內無人。記者潘欣中／翻攝 屏東墾丁後壁湖外海今天上午民眾發現1艘翻覆小船，海巡、岸巡、空勤和民間救難人員展開海陸空聯合搜獲無所獲，潛水員確認船艙內無人。記者潘欣中／翻攝