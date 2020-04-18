花蓮瑞穗北岡大橋疑過彎不慎 轎車自撞護欄後翻車

台9線花蓮瑞穗北岡大橋前，昨晚發生交通事故，彭姓男子駕車經過時，疑過彎不慎失控，自撞路中綠植區的塊狀護欄後翻車，再波及同向一輛轎車，兩車駕駛均送醫，頭部、手腳外傷，沒有生命危險。警方酒測後，兩人都未酒駕，肇事責任將送鑑驗單位分析釐清。

鳳林警分局昨晚8時3分接獲民眾通報，指台9線253.3公里處南下路段，靠近瑞穗北岡大橋前，有交通事故。員警到場處理，發現一輛轎車撞到護欄翻車四輪朝天，另一輛轎車也被波及，駕駛座側被撞凹。

警方初步調查，該路段為雙向6車道，單向是兩快車道1機慢車優先道，當時彭男駕車行駛在南下路段外側車道，疑似因過彎不慎失控，撞到路中央的綠植區護欄，再波及內側車道由劉姓男子駕駛的轎車。彭、劉兩名駕駛經消防人員送醫，都沒有生命危險，酒測值為零。警方已完成現場測繪蒐證，肇事責任將待送鑑驗單位分析釐清。