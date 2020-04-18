兄弟檔八掌溪釣鱉迷途受困9小時 警消馳援驚險獲救

嘉義縣鹿草鄉59歲趙姓男子與小他2歲弟弟，前天下午到八掌溪釣鱉，等鱉上勾等很久，天色昏暗，受困在一 望無際，比人還高的芒草叢林及沼澤沙洲上，直到昨天凌晨零時，鹿草派出所長林進笙獲報帶警員會同消防人員，救出兄弟。

趙姓男子兄弟檔後找不到上岸的路，受困八掌溪沙洲，從前天下午3點到昨天凌晨零時12點多，警方獲報與消防隊員救援，兄弟檔又渴又累，鹿草所長林進笙、警員蕭世宇送礦泉水給他們喝，兄弟今天感謝警消救援，「不然可能沒命了」