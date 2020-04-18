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影／小偷爬窗侵入住宅行竊全都錄 嫌犯還是獄友關係
開計程車的吳姓男子因竊盜罪入獄，在獄中結識潘姓男子，兩人出獄竟不知悔改，涉嫌找來鄭姓男子再次行竊住宅，竊得筆電及現金共值13萬5000多元。警方獲報組成專案小組，日前逮到3嫌，將其依竊盜罪嫌送辦。
警方調查，吳男（54歲）本月9日開計程車北上找潘男（62歲）借錢，不過潘稱沒錢，潘竟找來鄭男（41歲）涉嫌隨機行搶。由吳駕車，行經北投區明德路時，見一名女子剛從家門步出，便鎖定該屋竊盜；先破壞門窗，再爬進屋內竊得2台筆電、平板及新台幣3萬5000元，價值共13萬5000多元。
據了解，吳、潘2人有竊盜前科，是獄中認識。
北投分局經市警局長陳嘉昌特別指示，住宅竊盜比照重大刑案偵辦，因此獲報後與刑大組成專案小組，日前逮到吳、潘、鄭3嫌，皆坦承犯行。警方詢後依竊盜罪嫌送辦。
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