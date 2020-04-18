抓到了！身障女專偷小黃司機皮包 躲桃園摩鐵落網

近來全台多個縣市傳出有計程車司機財物遭竊，手法如出一徹，都是一名身障女子藉故行動不便，請司機下車幫忙拿東西，趁隙偷走司機皮包財物，初估10人以上受害，桃園八德警方今天指出，一名小黃司機月初也載到這名女子，機警想起看過新聞報導曾有不少同業受害，當場抓包女子疑似手腳不乾淨，由於女子裝沒事跑了，司機事後向警方報案，員警經積極追查，已逮補到躲藏在摩鐵的劉姓女通緝犯並解送歸案。

桃園八德分局四維派出所5日凌晨受理一件計程車司機報案，稱有一名行動不便的女乘客疑為竊盜慣犯，女子搭車後，藉故請他下車幫忙拿東西，接著趁其不注意，隨手偷走車上財物，他下車拿東西時，想起最近很多同業也是因為幫身障女乘客拿東西，事後錢財遭竊，因此趕緊回頭查看女子動態，果然發現自己的皮包掉在車內地板。

該名司機質問女子「為什麼皮包掉在地板上」，該名女乘客疑似心虛，隨便推稱「不知道」就匆匆下車離去，司機擔心有更多同業受害，5日凌晨趕緊向派出所報案。

八德警方指出，近日媒體曾有報導，包括新北、桃園、彰化等地皆傳出有發生多起利用計程車司機的熱心，藉機支開司機後再偷竊車上財物案件，計程車司機相當困擾，也紛紛在同業的LINE群組，上傳影片提醒要多加提防，也有多名受害者向警方報案。

四維派出所警員陳彥廷受理案件後，便積極循線查緝，經調閱路口多支監視器並查訪後進行分析比對，發現一名因竊盜案遭桃園地檢、新竹地檢、屏東地檢所發布通緝的40歲劉姓女子疑似就是涉案的對象，女子居無定所，最近出沒在楊梅地區一帶。

警方在楊梅地區查察詢訪，確定女子落腳在楊梅區元化路一間汽車旅館，四維派出所長林俊廷日前率領警員陳彥廷、陳敬霖拂曉出擊，當場查獲該名劉姓女通緝犯，女子稱缺錢花用以此行竊維生，警方帶回製作筆錄釐清案情，並移送至各地檢署歸案。