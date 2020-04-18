影／月世界砂石車翻覆撞斷電線桿 旗山田寮交通中斷

台28線高雄田寮月世界路段今早發生砂石車撞斷電線桿且翻覆事故，一輛滿載鵝卵石的曳引車在田寮月球路下坡轉彎處失控衝撞路旁電線桿，電線桿應聲倒地橫亙路面，旗山通往田寮的道路受阻，只有機車與單車可通行，公車同樣無法通行受阻路段，部分遊客下車走路。警方表示，砂石車司機受到輕傷，事故原因仍需調查。

今天上午8點55分，警方接獲通報，台28線18公里田寮月世界路段有車禍事故，一輛滿載鵝卵石的曳引砂石車在轉彎下坡路段傳出翻覆事故，警方抵達現場時，電線桿被撞斷倒地，電線散落路面，只有機車與單車可以勉強通行。