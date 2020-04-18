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轉彎車易釀禍 北市警推短片提醒民眾注意

中央社 / 台北18日電

北市交通大隊今天表示，分析車禍案，轉彎車常因視線死角肇事，呼籲駕駛轉彎前打方向燈，視線繞過「A柱」等，並剪輯車禍案例的短片「轉彎車~請注意」，提醒民眾注意。

台北市警察局交通大隊發布新聞稿指出，經統計，許多車禍案因駕駛出現視線死角肇事，特別是車輛轉彎，容易因車體、車柱阻擋視線，未發現周遭車輛及行人，進而發生車禍。

警方表示，汽車駕駛人容易因「A柱」被遮擋視線，尤其左轉彎被遮擋視線範圍比右轉彎大，若未在轉彎前減速注意，常會發生撞到行人意外。

警方提醒，駕駛轉彎前務必放慢速度、打方向燈，檢視後視鏡，傾斜身體或擺動頭部，避開車柱死角範圍，遇行人正穿越道路時，應先禮讓，再慢速通過。

交通警察大隊把真實車禍案例剪輯成「轉彎車~請注意」短片，並放置在YouTube，民眾可上網觀看。

警方指出，汽車駕駛人應注意轉彎時視線死角外，機車、慢車及行人也應提高警覺、注意周遭車輛，避免進入車輛視線死角範圍。依道路交通管理處罰條例，車輛行經行人穿越道，未暫停讓行人先行通過，可處新台幣1200至3600元罰鍰。

車禍 警察 北市

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