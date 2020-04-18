幼兒園義賣捐護目鏡 讓「警察杯杯、阿姨 」值勤更安全

防疫愛心孩童也不落人後，新竹縣橡樹幼兒園的小朋友用義賣所得購買30支護目鏡，捐贈給竹北分局三民派出所，讓「警察杯杯、阿姨」在值勤時更安全。

橡樹幼兒園老師表示，幼兒園每年4月中旬都會在園內舉辦愛心義賣，義賣的物品則由小朋友們親手製作，如蠟燭，風鈴，筆筒，手環等，去年及今年義賣所得累計1萬2000元，在幼兒團體討論課程中，小朋友們決定用這筆錢幫助更多人，於是買了護目鏡，也希望藉此傳遞正面訊息，讓孩子們分享愛，讓社會多一些真善美的風氣。

「警察杯杯阿姨，你們好辛苦，平常要抓壞人、還要管交通抓喝酒開車的、有你們我覺得很安全！」、「你們保護我，我也可以保護你們！」、「我知道如果警察杯杯阿姨有像醫生護士一樣的眼鏡，就不會被生病的人噴到眼睛！」小朋友們在捐贈時，童言童語也讓警方特別暖心。

所長吳榮財表示，這情意真的特別溫暖，同仁們都強烈感受到孩子們的心意，警察平日繁重的勤務能被孩子看見、被理解，真是寬慰人心。

「你們保護我們，我們也會更努力保護你們，讓你們平安健康長大！」收下護目鏡後，所長吳榮財也向所有小朋友表示，會好好善用這些護目鏡，讓所內的警察杯杯、阿姨們在執行相關勤務時能確實做好防疫自我保護，請小朋友們放心。