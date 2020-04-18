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疑點蚊香引發火警 高雄鳳山3兄弟獲救

聯合報 / 記者林保光/高雄即時報導
高雄市鳳山區今天上午發生火警，透天樓房4樓燒毀，受困陽台的男子搭雲梯車獲救。記者林保光／翻攝
高雄市鳳山區今天上午發生火警，透天樓房4樓燒毀，受困陽台的男子搭雲梯車獲救。記者林保光／翻攝

高雄市鳳山區今天清晨傳出火警，許姓3兄弟同住的透天樓房4樓神明廳起火，火警發生時，許家老三因膝關節退化，行動不便，受困4樓陽台，消防隊趕抵，發現濃煙冒出，趕緊布水線搶滅火勢，雲梯車將受困者救出，3兄弟逃過火劫。起火原因由消防局調查中。

高雄市消防局表示，今天清晨6點54分據報，在鳳山區崗山北街的樓房發生火警，消防局出動鳳山、鳳祥、五甲、瑞隆、前鎮、苓雅分隊及特搜中隊人車，趕往火場搶救，消防人車趕抵，發現4樓正冒煙，48歲的許姓男子在4樓陽台呼救，他63歲的大哥和59歲的二哥已自行逃出，消防隊員立即布水線進屋，並馬上以雲梯車救人，順利將許姓男子救下樓。3兄弟經救護人員檢傷後，都表示不願就醫。

據了解，許家老三住透天樓房4樓神明廳後面的房間，說半夜他曾在神明廳點蚊香，可能蚊香引燃旁邊雜物，才發生火警，他因膝關節退化，行動不便，才躲到陽台求救。

消防隊於上午7點15分撲滅4樓火苗，許家神明廳熏黑，雜物和桌椅全燒毀，確實起火原因仍待調查。

救護人員為受困陽台的住戶檢傷。記者林保光／翻攝
救護人員為受困陽台的住戶檢傷。記者林保光／翻攝
高雄市鳳山區今天上午發生火警，透天樓房4樓燒毀。記者林保光／翻攝
高雄市鳳山區今天上午發生火警，透天樓房4樓燒毀。記者林保光／翻攝

膝關節 高雄市

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