怪風吹走9旬翁帽子卡在縫隙 警界版魯夫急中生智取帽

台中市一位90高齡老翁日前與兒子外出散步，突然一陣強風吹來，把老翁的草帽吹進郵局牆邊縫隙，草帽卡在縫隙深處，老翁的兒子用盡方法都始終勾不到帽子，剛好員警巡邏經過，靈機一動，將腰間的警棍掏出一揮，正巧符合帽子掉落的距離，順利將草帽送回男子手中。

台中市警一分局繼中派出所警員吳佳侖，13日下午擔任服金融機構巡簽，行經市府路與民權路的金融機構，發現有一名男子在ATM附近的牆壁中探頭探腦，吳員心想男子行為相當怪異，於是上前詢問發生甚麼事情。

該名男子向警方表示自己與父親出門散步，風太大突然把父親的帽子吹走了，他用盡了各種方法都始終勾不到帽子，已經在現場勾了一個多小時，正在苦腦之際，員警就剛好出現了。