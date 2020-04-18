聽新聞
test
0:00 / 0:00
南投防疫稽查理K、紓壓館一片冷清 業者：快撐不下去
中央流行疫情指揮中心宣布，為了預防群聚感染，酒店、舞廳等有男女陪侍的店家停業。南投縣政府昨天晚間突襲檢查，到KTV、理容院、舒壓館等營業場所稽查，勸導業者配合防疫，自主停業至中央解禁為止。
副縣長陳正昇昨天晚間率衞生局長黃昭郎、建設處長李正偉、消防局長林聰吉等業務單位人員，會同縣警局長陳木樹組成八大行業聯合稽查小組，前往名間鄉、南投市查察KTV、理容院及紓壓館等行業。
警方全副武裝先到名間鄉全樂KTV察查，受疫情影響，KTV內消費客人不多，只開了一個包廂，陪侍的小姐、酒客接受稽查外，業者也接受勸導，願意配合防疫政策，暫時停業。
稽查小組轉往南投市百樂門理容院，勸說業者主動停業，業者抱怨房租等壓力，生意難做，仍願意配合防疫，只盼疫情趕快過去。
另家晶豪時尚行壓會館，業者表示願意共體時艱，但也建議，最好所有業者配合一起停業，否則一但小姐出走，到別的店家工作，就很難回來，造成停業損失。
陳正昇表示，業者配合防疫而停業，縣府表示感謝。為避免出現防疫破口，警察等單位將不定期複查，請業者務必配合。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言