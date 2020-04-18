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南投防疫稽查理K、紓壓館一片冷清 業者：快撐不下去

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣政府聯合稽查KTV、紓壓館，不過並沒有多人消費者，生意十分冷清，業者也抱怨租金壓力大，快撐不下去。圖／南投縣政府提供
南投縣政府聯合稽查KTV、紓壓館，不過並沒有多人消費者，生意十分冷清，業者也抱怨租金壓力大，快撐不下去。圖／南投縣政府提供

中央流行疫情指揮中心宣布，為了預防群聚感染，酒店、舞廳等有男女陪侍的店家停業。南投縣政府昨天晚間突襲檢查，到KTV、理容院、舒壓館等營業場所稽查，勸導業者配合防疫，自主停業至中央解禁為止。

副縣長陳正昇昨天晚間率衞生局長黃昭郎、建設處長李正偉、消防局長林聰吉等業務單位人員，會同縣警局長陳木樹組成八大行業聯合稽查小組，前往名間鄉、南投市查察KTV、理容院及紓壓館等行業。

警方全副武裝先到名間鄉全樂KTV察查，受疫情影響，KTV內消費客人不多，只開了一個包廂，陪侍的小姐、酒客接受稽查外，業者也接受勸導，願意配合防疫政策，暫時停業。

稽查小組轉往南投市百樂門理容院，勸說業者主動停業，業者抱怨房租等壓力，生意難做，仍願意配合防疫，只盼疫情趕快過去。

另家晶豪時尚行壓會館，業者表示願意共體時艱，但也建議，最好所有業者配合一起停業，否則一但小姐出走，到別的店家工作，就很難回來，造成停業損失。

陳正昇表示，業者配合防疫而停業，縣府表示感謝。為避免出現防疫破口，警察等單位將不定期複查，請業者務必配合。

南投縣政府聯合稽查KTV、紓壓館，要求業者配合防疫暫時停業。圖／南投縣政府提供
南投縣政府聯合稽查KTV、紓壓館，要求業者配合防疫暫時停業。圖／南投縣政府提供
南投縣政府聯合稽查KTV、紓壓館，不過並沒有多人消費者，生意十分冷清，業者也抱怨租金壓力大，快撐不下去。圖／南投縣政府提供
南投縣政府聯合稽查KTV、紓壓館，不過並沒有多人消費者，生意十分冷清，業者也抱怨租金壓力大，快撐不下去。圖／南投縣政府提供
南投縣政府聯合稽查KTV、紓壓館，要求業者配合防疫暫時停業。圖／南投縣政府提供
南投縣政府聯合稽查KTV、紓壓館，要求業者配合防疫暫時停業。圖／南投縣政府提供

KTV 疫情 警察

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