快訊

中職／蔡英文感謝棒球迷標註老校友 美媒撰文報導

全台十大鬼屋之一外牆突剝落砸4車 車主：怪怪的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／全台十大鬼屋之一外牆剝落砸車 基隆車主：怪怪的

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆全台大十鬼屋之一外牆剝落砸車，車主：怪怪的。記者游明煌／攝影
基隆全台大十鬼屋之一外牆剝落砸車，車主：怪怪的。記者游明煌／攝影

基隆市中心忠一、愛一路口黃金地段上的一棟3層樓老洋房，有80多年的歷史，古厝為仿羅馬式洋樓，充滿神秘的色彩，外觀斑駁，靈異傳說傳了好幾十年，還緊臨不少有女坐檯夜夜聲歌的卡拉OK店，被選為「全台十大鬼屋」之。但昨晚卻掉落大片水泥壁磚，砸到下方4輛機車，讓車主傻眼。一名車主說，「被鬼屋砸到車，怪怪的」。

這起壁磚掉落砸車發生在基隆知名的「鬼屋」，引發討論，有4輛機車被砸中，一名車主看到後十分傻眼，另一人趕緊把車主移走，今天上午仍有被砸機車未移走停在現場。因現場仍有掉落危險，外牆可明顯看到整片水泥剝落的痕跡，市警第一分局到場圍起封鎖線，提醒民眾注意，警方通知市府相關單位通知屋主處理善後。

文史工作者吳盛宏表示，林開群洋樓是三峽煤礦鉅子返郷所建立，中美協防時期，美軍進基港休假，忠一路上酒吧林立，該洋樓曾租給美琪酒吧經營，傳說中的鄉野奇譚因此而生，傳說有一酒吧女娜娜懷有美國大兵的孩子，遭到悪意拋棄，心懷怨恨，因此放火燒房同歸於盡。

吳盛宏說，其實失火的房子是另一間同名的照相館，又因該火警䅁件造成數人傷亡，又加上林開群洋樓荒廢後，時有遊民在屋內點燭生活，從屋外向內看似乎鬼影幢幢，該鬼屋「生人勿進」名號因此就傳遍全台。

這棟建物外觀仍完整，但已斑駁不堪，最上方可以看到一棵大樹長出屋外，古厝為仿羅馬式洋樓，興建之初未被高架橋遮擋，可眺望基隆港、旭川河，視野非常好，曾聚集不少文人雅士，畫家倪蔣懷就是其中之一，建築保存完整，有歷史價值。老洋房甚至出現在1966年美國電影「聖保羅砲艇」的場景及宣傳海報中，與現在的樣貌相差不大。

附近居民說，「鬼屋」很有名，大家傳來傳去，也習慣了，其實裡面並沒發生過什麼意外，多為穿鑿附會，左邊是整排店面，右邊夜店林立。主要是因為屋主是大家族，後代子孫多，產權非常複雜，因此一直破落至今。市府曾想將老房子登錄為歷史建築或市定古蹟，也有人建議改建，但都沒有結果，目前仍無任何文資身分。

建物所在位置是基隆黃金路段，緊臨基隆廟口夜市，去年底，還人花近3千萬元買旁邊另一棟47年的老透天厝，引起熱議。如今又傳出水泥牆大片剝落砸車，再次引發話題。市府將會通知屋主改善，不能影響過往人車安全。

基隆全台大十鬼屋之一外牆剝落砸車，車主：怪怪的。記者游明煌／攝影
基隆全台大十鬼屋之一外牆剝落砸車，車主：怪怪的。記者游明煌／攝影
基隆全台大十鬼屋之一外牆剝落砸車，車主：怪怪的。記者游明煌／攝影
基隆全台大十鬼屋之一外牆剝落砸車，車主：怪怪的。記者游明煌／攝影
基隆全台大十鬼屋之一外牆剝落砸車，車主：怪怪的。記者游明煌／攝影
基隆全台大十鬼屋之一外牆剝落砸車，車主：怪怪的。記者游明煌／攝影
基隆全台大十鬼屋之一外牆剝落砸車，車主：怪怪的。記者游明煌／攝影
基隆全台大十鬼屋之一外牆剝落砸車，車主：怪怪的。記者游明煌／攝影
基隆全台大十鬼屋之一外牆剝落砸車，車主：怪怪的。記者游明煌／攝影
基隆全台大十鬼屋之一外牆剝落砸車，車主：怪怪的。記者游明煌／攝影
基隆全台大十鬼屋之一外牆剝落砸車，車主：怪怪的。記者游明煌／攝影
基隆全台大十鬼屋之一外牆剝落砸車，車主：怪怪的。記者游明煌／攝影
基隆全台大十鬼屋之一外牆剝落砸車，車主：怪怪的。記者游明煌／翻攝
基隆全台大十鬼屋之一外牆剝落砸車，車主：怪怪的。記者游明煌／翻攝

基隆港 鬼屋 車主

延伸閱讀

基隆神祕「旭丘指揮所」 將斥資1.1億整修

平溪往基隆免費巴士上路 民眾終不用轉車

當年張學良、陳儀軟禁地 基隆旭丘指揮所將花1億元整修挖掘

香港首例！違限酒令 酒吧負責人判囚7天

相關新聞

影／全台十大鬼屋之一外牆剝落砸車 基隆車主：怪怪的

基隆市中心忠一、愛一路口黃金地段上的一棟3層樓老洋房，有80多年的歷史，古厝為仿羅馬式洋樓，充滿神秘的色彩，外觀斑駁，靈...

居家檢疫期間男下樓買飲料稱離開3分鐘 裁罰10萬

新冠肺炎國際疫情嚴峻，民眾防疫安全感威脅日增，苗栗縣一名男子在居家檢疫期間，下樓用投幣式販賣機買飲料時被民眾發現檢舉，經...

大坑爬山忘記車子停放處 警半夜在公墓搜山找到車

黃姓男子13日下午到台中市大坑山區爬山，到了晚上找不到車子，向轄區東山派出所報案，表示將車子停在4號步道停車場，找不到車...

怪風吹走9旬翁帽子卡在縫隙 警界版魯夫急中生智取帽

台中市一位90高齡老翁日前與兒子外出散步，突然一陣強風吹來，把老翁的草帽吹進郵局牆邊縫隙，草帽卡在縫隙深處，老翁的兒子用...

南投防疫稽查理K、紓壓館一片冷清 業者：快撐不下去

中央流行疫情指揮中心宣布，為了預防群聚感染，酒店、舞廳等有男女陪侍的店家停業。南投縣政府昨天晚間突襲檢查，到KTV、理容...

不滿賭場不給賭 曾犯重大矚目案嫌犯槍擊老闆大腿遭逮

台南市安南區新宅路口一建築工地本月15日周三下午1時發生槍擊案，57歲黃俊華不滿工地賭場不給賭，夥同王姓及曾姓男子到場吆...

25歲暖警魂斷火炎山 上月才CPR救人

年僅廿五歲的員警林永翰是南投人，警專卅二期畢業後分發新店碧潭派出所，他上月某日凌晨巡邏時，獲報新店區有名老翁路倒需要協助，緊急趕赴現場查看，當時張姓老翁已無脈搏及呼吸心跳，他立即實施CPR急救，順利救回老翁一命，不僅獲分局表揚也躍上新聞版面。

攀火炎山拍照 疑土石崩落 新北警墜崖亡

苗栗縣著名三義火炎山昨天驚傳登山客墜崖意外，新北市員警林永翰與同伴在拍攝火炎山「大峽谷」景觀時，疑因土石崩落不慎墜崖，消防人員兵分二路上山救援，垂降一百廿公尺搜尋，發現林已被埋在土石堆中，無生命跡象。

影／火炎山垂降120公尺沿途躲落石 救難隊員1人受傷

苗栗縣三義火炎山今天中午發生登山客墜谷意外，苗栗縣消防、警察、義消、義警動員約40人趕往救援，其中2名垂降下到「大峽谷」...

蒙面盜入侵南投民宅洗劫老翁 落網後竟是被害人鄰居

南投縣國姓鄉前天發生蒙面盜入侵三合院，砍傷並綑綁76歲林姓屋主，洗劫3萬多元現金後逃逸，引起民眾恐慌。埔里警分局發現有人...

堆高機工廠火警 現場濃煙密佈

桃園市中壢區內定八街一間堆高機工廠，今天下午3點多發生火警，火勢相當大，現場濃煙密佈，所幸無人員受傷受困。

機車騎士台7線超車遭輾 警方：切勿與大型車併行

今早6點許，桃園市大溪區7線發生一起死亡車禍，68歲黃姓男子騎機車往復興方向行駛，行經台7線12.7公里附近時，疑欲從前...

熱門新聞

文化大學傳命案！1職員陳屍草叢 警初步排除他殺

欠1.8萬房被拍賣「轉彎」了？行政執行署：暫緩點交

影／上月才救人一命！25歲新北警登火炎山 不幸墜谷罹難

誰在乎陳男的酒駕及四年擺爛？律師：執行署還比較弱勢

影／蘆洲男騎車直接逆向對撞公車 頭部重創昏迷送醫

逆轉！欠1萬8房子法拍暫緩點交 陳男：聽到老百姓聲音

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。