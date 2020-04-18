影／全台十大鬼屋之一外牆剝落砸車 基隆車主：怪怪的

基隆市中心忠一、愛一路口黃金地段上的一棟3層樓老洋房，有80多年的歷史，古厝為仿羅馬式洋樓，充滿神秘的色彩，外觀斑駁，靈異傳說傳了好幾十年，還緊臨不少有女坐檯夜夜聲歌的卡拉OK店，被選為「全台十大鬼屋」之。但昨晚卻掉落大片水泥壁磚，砸到下方4輛機車，讓車主傻眼。一名車主說，「被鬼屋砸到車，怪怪的」。

這起壁磚掉落砸車發生在基隆知名的「鬼屋」，引發討論，有4輛機車被砸中，一名車主看到後十分傻眼，另一人趕緊把車主移走，今天上午仍有被砸機車未移走停在現場。因現場仍有掉落危險，外牆可明顯看到整片水泥剝落的痕跡，市警第一分局到場圍起封鎖線，提醒民眾注意，警方通知市府相關單位通知屋主處理善後。

文史工作者吳盛宏表示，林開群洋樓是三峽煤礦鉅子返郷所建立，中美協防時期，美軍進基港休假，忠一路上酒吧林立，該洋樓曾租給美琪酒吧經營，傳說中的鄉野奇譚因此而生，傳說有一酒吧女娜娜懷有美國大兵的孩子，遭到悪意拋棄，心懷怨恨，因此放火燒房同歸於盡。

吳盛宏說，其實失火的房子是另一間同名的照相館，又因該火警䅁件造成數人傷亡，又加上林開群洋樓荒廢後，時有遊民在屋內點燭生活，從屋外向內看似乎鬼影幢幢，該鬼屋「生人勿進」名號因此就傳遍全台。

這棟建物外觀仍完整，但已斑駁不堪，最上方可以看到一棵大樹長出屋外，古厝為仿羅馬式洋樓，興建之初未被高架橋遮擋，可眺望基隆港、旭川河，視野非常好，曾聚集不少文人雅士，畫家倪蔣懷就是其中之一，建築保存完整，有歷史價值。老洋房甚至出現在1966年美國電影「聖保羅砲艇」的場景及宣傳海報中，與現在的樣貌相差不大。

附近居民說，「鬼屋」很有名，大家傳來傳去，也習慣了，其實裡面並沒發生過什麼意外，多為穿鑿附會，左邊是整排店面，右邊夜店林立。主要是因為屋主是大家族，後代子孫多，產權非常複雜，因此一直破落至今。市府曾想將老房子登錄為歷史建築或市定古蹟，也有人建議改建，但都沒有結果，目前仍無任何文資身分。