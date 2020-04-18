大坑爬山忘記車子停放處 警半夜在公墓搜山找到車

黃姓男子13日下午到台中市大坑山區爬山，到了晚上找不到車子，向轄區東山派出所報案，表示將車子停在4號步道停車場，找不到車子，員警夜間載他在公墓尋車，花了1個小時，終於在1號步道停車場找到黃的車子，而4號與1號停車場距離5公里餘。警方提醒民眾，大坑登山步道錯綜、步道相通，若擔心記憶不佳，停車時可先拍照或是下載追蹤軟體，避免類似情況發生。

黃男13日晚間9時，至台中市警五分局東山派出所報案，不知緊張還是不記得位置，話都說不清楚，劈頭直說「我就走4號呀」，員警連忙詢問，車子不見?在哪裡不見？

黃男回稱「我也不確定停哪了，我去4號步道爬山放在停車場，爬到新社的步道，走不回原來的步道，就請朋友載我，然後在4號步道停車場找不到我的車子，想來想去想不到辦法，只好來這報案」。

東山派出所警員王帥智、吳鳳紋遂進行車行紀錄查詢，確認當日下午2時，黃男所駕駛的車子經東山路與民德橋，之後便無車行紀錄，員警推斷車子應還在原地未移動。

但黃男因無法清楚交代事情經過，警方電詢黃男的妻子，游太太表示車子有追蹤APP，但山區收訊不佳，無法確定是否為正確位置，待她查看後電覆。後游太太回覆只知車大概在位於連坑巷，但不知道是何停車場。

大坑山區步道的連坑巷串連1、2、3、4號步道，還有一座龐大的墓園，僅知車在連坑巷，等於需搜索整個山區。

警方只能載黃男夜間公墓尋車。從東山路右轉連坑巷往4號步道停車場的山路上，路燈昏暗、指示牌不清楚，沿途又是人煙罕至的墓園，但仍專注找尋可能的車輛。在經1號步道停車場時，員警心想只能每個步道停車場都看看，轉彎駛入便見一台汽車黑暗中孤停著，注意一看車牌，便是這台車!大家頓時鬆了一口氣，幸運的第一個停車場便尋獲車子。

黃男感謝警方外，表示因為自己退休閒賦在家，發現記憶力都有退化，朋友才會找他爬山散心，沒想到第一次就差點將車子搞丟了，還記錯健行的步道編號感到十分抱歉。