居家檢疫期間男下樓買飲料稱離開3分鐘 裁罰10萬

新冠肺炎國際疫情嚴峻，民眾防疫安全感威脅日增，苗栗縣一名男子在居家檢疫期間，下樓用投幣式販賣機買飲料時被民眾發現檢舉，經民政單位協同警方收集事證，苗栗縣衛生局15日開出裁處書，離開時間低於6小時，裁罰10萬元。

苗栗縣衛生局指出，縣內居家檢疫期間，擅自離開住居所裁罰目前共8案，4案裁罰1萬，均已繳納；2案裁罰10萬，其中1案已繳納，第8案本月15日剛開出裁處書；2案裁罰30萬，均尚未繳納，已送強制執行。8案累計裁罰金額84萬元。

衛生局指出，第8案是男子在居家檢疫期間，下樓用投幣式販賣機買飲料，被民眾發現檢舉，民政單位協同警方收集事證後，開罰10萬，男子稱離開3分鐘，因事證明確，衛生局認定已違反居家檢疫相關規定。

相關單位近期也接獲民眾反映「某某某不是才剛出國回來，怎麼這時出現在社區？」後來一查才發現，「某某某」早在好幾個月前就回國；甚至也接獲民眾反映，看到居家檢疫者開門拿外送放在門口前餐食，開門時沒戴口罩，也被檢舉，後來提醒居家檢疫者記得戴口罩。

有里幹事說，周遭鄰居看到里幹事出現在社區，往往都會猜到附近有哪幾戶剛出國回來，鄰居大都也知道附近哪些人家近期有返國者；也有鄰居跟里幹事反應，居家檢疫不要影響社區。里幹事會勸同理心，也讓里幹事很兩難。

苗栗縣衛生局呼籲，民眾做好自主健康管理，室內保持至少1.5公尺及室外1公尺以上距離，做好個人衛生禮節，保護自己也保護他人。