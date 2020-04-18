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不滿賭場不給賭 曾犯重大矚目案嫌犯槍擊老闆大腿遭逮
台南市安南區新宅路口一建築工地本月15日周三下午1時發生槍擊案，57歲黃俊華不滿工地賭場不給賭，夥同王姓及曾姓男子到場吆喝鬧事，要求參與賭局，遭冷飲部陳姓老闆拒絕，發生口角，黃涉持槍朝陳左大腿1槍洩恨後逃逸，陳槍傷貫穿左大腿幸無大礙，警方昨晚循線全副武裝在基隆逮捕黃，帶回台南，追查作案槍枝下落。
警方調查，黃俊華的來頭不小，20年前曾犯下社會多起重大矚目刑案「軍火皇帝」許金德及要犯「狗男仔」吳慶男的同夥，近年來他服刑後假釋出獄後，已收歛不少，未料這次再度犯案後，引發關注。
警方調查，台南市安南區新宅路一處建築工地，平常工人休息時，工頭會作莊，一群人在冷飲部內聚賭玩樂，陳姓老闆充當場主，可以分紅。未料，這臨時性的賭場，最後還有外人參一腳，引來有心人覬覦，想要來分一杯羹。
案發當天，黃等3人一同前往該工地賭場，要求參與賭局，陳以外人為由拒絕，雙方發生口角爭執，黃因而朝陳左大腿開1槍洩恨，陳中彈倒地，黃等3人乘坐轎車倉皇逃逸，在場多名工人等 目睹案發經過，驚慌報警。
案發後，警方以車追人，隨即掌握黃等人身分，王、曾2關係人也陸續到案。黃嫌犯案後逃往基隆，在一公寓大樓租屋落腳，警方昨晚循線找到黃租屋處，聯合在地警方荷槍實彈，等待黃出門時一擁而上，當場將他壓制在地，連夜押回台南住處，找尋作案改造手槍，警方依槍砲彈藥刀械管制條例與殺人未遂罪嫌偵辦。
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