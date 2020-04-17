快訊

質疑WHO動作慢 川普：為何不理會台灣的示警郵件

家長挺中小學校園賣口罩 教育部：不賣了

影／火炎山垂降120公尺沿途躲落石 救難隊員1人受傷

聯合報 / 記者胡蓬生劉星君／苗栗即時報導
苗栗縣消防局2名特搜隊員以垂降方式到懸崖下方救援，沿途還得躲避落石，其中一人遭落石擊中，嘴唇出現撕裂傷送醫；另一人晚間8點多終於攀回崖頂。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣消防局2名特搜隊員以垂降方式到懸崖下方救援，沿途還得躲避落石，其中一人遭落石擊中，嘴唇出現撕裂傷送醫；另一人晚間8點多終於攀回崖頂。圖／苗栗縣消防局提供

苗栗縣三義火炎山今天中午發生登山客墜谷意外，苗栗縣消防、警察、義消、義警動員約40人趕往救援，其中2名垂降下到「大峽谷」的消防局特搜隊員傍晚5點多完成罹難者的直升機吊掛作業後，開始往上攀升，其中一名隊員途中被落石擊中，嘴唇撕裂傷，另一名隊員為避免持續落石，以上升機牽引繩索，晚間近9點終於攀上崖頂，過程艱辛。

苗栗縣消防局第一救災救護大隊長謝宗龍指揮救災，他指出，發現罹難者遺體的位置距懸崖頂約120公尺，但垂降過不斷有土石滑落，隊員移動其實很困難，危險性也大，其中一名隊員在完成罹難者空中吊掛作業後，由其他隊員合力拉上崖頂，但途中數度有落石，他的嘴唇出現1.5公分的撕裂傷，另一名隊員改用上升機緩慢攀升，晚間8點多也終於登上崖頂。

這次救援任務十分辛苦，晚間仍有近20名人員在山上，守候最後一名垂降隊員上崖頂，眾人才一路下山；謝宗龍及第一救災大隊義消隊長縣議員鄭碧玉等人晚間也趕到三義消防分隊，迎接並慰勞參與救援任務的隊員。

苗栗縣 警察 直升機

延伸閱讀

影／苗栗火炎山山友墜谷 消防人員垂降搜索中

三義火炎山傳男子墜谷 目擊者指稱坐懸崖邊拍照

93歲老義消回娘家捐防疫物資 分享數十年前打火經驗

「我相信」的團體戰 大倫國中男籃JHBL登頂

相關新聞

影／上月才救人一命！25歲新北警登火炎山 不幸墜谷罹難

苗栗縣三義火炎山今下午12點53分驚傳登山客掉落大峽谷，目擊民眾說，現場2人，當時看到他們正在拍照，想要用GoPro拍，...

影／火炎山垂降120公尺沿途躲落石 救難隊員1人受傷

苗栗縣三義火炎山今天中午發生登山客墜谷意外，苗栗縣消防、警察、義消、義警動員約40人趕往救援，其中2名垂降下到「大峽谷」...

蒙面盜入侵南投民宅洗劫老翁 落網後竟是被害人鄰居

南投縣國姓鄉前天發生蒙面盜入侵三合院，砍傷並綑綁76歲林姓屋主，洗劫3萬多元現金後逃逸，引起民眾恐慌。埔里警分局發現有人...

堆高機工廠火警 現場濃煙密佈

桃園市中壢區內定八街一間堆高機工廠，今天下午3點多發生火警，火勢相當大，現場濃煙密佈，所幸無人員受傷受困。

機車騎士台7線超車遭輾 警方：切勿與大型車併行

今早6點許，桃園市大溪區7線發生一起死亡車禍，68歲黃姓男子騎機車往復興方向行駛，行經台7線12.7公里附近時，疑欲從前...

女見IG廣告加入下注遊戲被騙18萬元 超多網友也上當

網路時代的詐騙手法越來越複雜高明。有一位網友在Dcard上po文表示，自己在看到IG輕鬆賺大錢的廣告後受到吸引，被拉入LINE群組進行下注遊戲，在詐騙集團溫情話術及群組「樁腳」聯合欺騙之下，先後投入18萬，直到三次遇上遊戲系統異常，血本無歸後才驚覺自己上當。

拍攝火炎山大峽谷景觀冒生命危險 遊客建議設圍欄

火炎山近年來成為超夯的熱門登山路線，平日登山客就多，假日更是絡繹不絕， 鄰近的苑裡鎮社區志工這幾年也熱心上山舖設、整理步...

車禍兩死有人替換肇事的警察？斗南分局鄭重澄清無此事

雲林縣一對老夫妻本15日上午8時共乘機車，在斗南鎮光華路新光陸橋前的路口，左轉時和一輛同向由一名警察駕駛的轎車相撞，老夫...

火車已經進站女子跌落鐵軌 女警衝上拉起

桃園市中壢火車站昨天下午4點36分許，1名34歲黃姓女子於列車進站之際，欲趕搭上車，跑步上月台，在候車時一陣暈眩，「趴」...

影／火炎山墜谷山友驚傳是新北警 上月他才救人一命

苗栗縣著名的三義火炎山今天中午12點53分驚傳有登山遊客掉落大峽谷，救援人員趕往救援。據了解，墜谷者身分疑似是新北市警局...

影／苗栗火炎山山友墜谷 消防人員垂降搜索中

苗栗縣著名的三義火炎山今天中午近1點驚傳登山遊客掉落大峽谷，消防局出動空拍機搜尋，救援人員稍早已經發現登山遊客摔下位置，...

93歲老義消回娘家捐防疫物資 分享數十年前打火經驗

新竹縣高齡93歲的竹東老義消彭玉銘以行動支持第一線消防人員，號召其他老義消一同捐防疫物資給竹東消防分隊，為感謝彭玉銘的善...

熱門新聞

文化大學傳命案！1職員陳屍草叢 警初步排除他殺

欠1.8萬房被拍賣「轉彎」了？行政執行署：暫緩點交

影／上月才救人一命！25歲新北警登火炎山 不幸墜谷罹難

女童被狗追狂奔猝死 飼主判刑6月

影／追欠款1.8萬為何封屋拍賣？宜蘭執行分署細說分明

影／蘆洲男騎車直接逆向對撞公車 頭部重創昏迷送醫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。