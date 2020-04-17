影／火炎山垂降120公尺沿途躲落石 救難隊員1人受傷

苗栗縣三義火炎山今天中午發生登山客墜谷意外，苗栗縣消防、警察、義消、義警動員約40人趕往救援，其中2名垂降下到「大峽谷」的消防局特搜隊員傍晚5點多完成罹難者的直升機吊掛作業後，開始往上攀升，其中一名隊員途中被落石擊中，嘴唇撕裂傷，另一名隊員為避免持續落石，以上升機牽引繩索，晚間近9點終於攀上崖頂，過程艱辛。

苗栗縣消防局第一救災救護大隊長謝宗龍指揮救災，他指出，發現罹難者遺體的位置距懸崖頂約120公尺，但垂降過不斷有土石滑落，隊員移動其實很困難，危險性也大，其中一名隊員在完成罹難者空中吊掛作業後，由其他隊員合力拉上崖頂，但途中數度有落石，他的嘴唇出現1.5公分的撕裂傷，另一名隊員改用上升機緩慢攀升，晚間8點多也終於登上崖頂。

這次救援任務十分辛苦，晚間仍有近20名人員在山上，守候最後一名垂降隊員上崖頂，眾人才一路下山；謝宗龍及第一救災大隊義消隊長縣議員鄭碧玉等人晚間也趕到三義消防分隊，迎接並慰勞參與救援任務的隊員。