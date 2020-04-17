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機車騎士台7線超車遭輾 警方：切勿與大型車併行
今早6點許，桃園市大溪區7線發生一起死亡車禍，68歲黃姓男子騎機車往復興方向行駛，行經台7線12.7公里附近時，疑欲從前方曳引車右後方超車時，在轉彎處摔倒，跌入曳引車下方後遭碾壓，送醫不治。
大溪警分局表示，今早6點，1名43歲曾姓男子駕駛曳引車，行駛於大溪區台7線，往復興方向行駛，經台7線12.7公里處時，當時於後方同向駕駛機車的68歲黃姓男子，欲從曳引車右後方超車，於轉彎處摔倒，摔入曳引車下方後遭碾壓，經送醫急救後不治身亡。
大溪警分局初步調查，曳引車轉彎時任意駛出邊線，機車則違規超車造成事故。警方呼籲大型車轉彎時易產生內輪差及視覺死角，行駛道路，切勿與大型車輛併行易發生交通事故。
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