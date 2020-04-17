機車騎士台7線超車遭輾 警方：切勿與大型車併行

網路時代的詐騙手法越來越複雜高明。有一位網友在Dcard上po文表示，自己在看到IG輕鬆賺大錢的廣告後受到吸引，被拉入LINE群組進行下注遊戲，在詐騙集團溫情話術及群組「樁腳」聯合欺騙之下，先後投入18萬，直到三次遇上遊戲系統異常，血本無歸後才驚覺自己上當。

2020-04-17 17:20