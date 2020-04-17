南投國姓鄉入屋洗劫案 落網犯嫌住同村

南投縣國姓鄉一處民宅15日晚間發生入屋洗劫案，一名老翁被綑綁後，遭搶走現金約新台幣3萬5000元，手部還被犯嫌持刀劃傷，南投縣警察局埔里分局昨晚逮捕住同村的朱姓犯嫌。

一名蒙面犯嫌15日晚間侵入國姓鄉北港村一處三合院，以繩子綑綁一名76歲屋主林姓老翁，接著強押老翁搜刮屋內財物，並搶走現金約3萬5000元，老翁抵抗過程還遭刀劃傷手部，所幸送醫救治無大礙，由於當地民風單純，發生入屋搶案令居民人心惶惶。

案發後，南投縣警察局埔里分局、縣警局刑警大隊、鑑識科共同成立專案小組，蒐證後研判犯嫌疑有備而來，經過濾監視器畫面及清查轄內可疑涉案對象，發現同住國姓鄉北港村一名朱姓男子涉有重嫌。

埔里分局今天表示，全案經報請南投地方檢察署指揮偵辦，檢察官昨天核發拘票，昨晚在北港村朱姓男子住處逮人，當場查扣4600元現金，但提款卡、做案刀械遭朱嫌丟入溪中滅證；朱姓犯嫌坦承因缺錢才會盯上同村的老翁下手，全案詢問後依強盜等罪嫌移送法辦。

埔里分局長方秋梅表示，雖然目前是防疫期間，但維護社會治安仍是警察使命，打擊犯罪工作持續不間斷，絲毫沒有鬆懈，警方會落實各項勤務確保民眾生命財產安全，不讓歹徒逍遙法外。