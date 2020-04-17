影／拍攝火炎山大峽谷景觀冒生命危險 遊客建議設圍欄

火炎山近年來成為超夯的熱門登山路線，平日登山客就多，假日更是絡繹不絕， 鄰近的苑裡鎮社區志工這幾年也熱心上山舖設、整理步道，每天也都有志工扛水上山，在靠近三角點下方的平台提供遊客休憩。

火炎山標高僅約600公尺，因礫石、卵石崩坍地形，形成壯麗的大峽谷景觀，早年每逢豪大雨及颱風，下方的中苗六線( 現為苗140縣道) 都會發生土石坍方交通中斷， 後來興建明隧道才解決交通受阻的問題。

火炎山是林務局公告的自然保留區， 峽谷地區未經許可不得擅自進入， 前幾年曾有越野機車騎士闖入並PO影片上綱， 結果被查出法辦。

今天發生登山客墜谷意外的地點，有觀賞大峽谷的極佳視野，但懸崖位置危險，且土石易坍落，現場設有禁止通行的警告標語，但仍有許多有遊客冒險進入拍照，今天發生意外時 就有不少人目擊，高姓女生說她們當時看見墜谷者坐在崖邊，不料一下就掉下崖， 大家都嚇壞了， 她們是離開現場後才發現該處出入口設有禁止通行的標語牌。

也有遊客說， 該處雖然禁止通行，但擋不住遊客去取景，建議相關單位應在崖邊設置圍欄比較安全。