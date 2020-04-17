影／上月才救人一命！25歲新北警登火炎山 不幸墜谷罹難

苗栗縣三義火炎山今下午12點53分驚傳登山客掉落大峽谷，目擊民眾說，現場2人，當時看到他們正在拍照，想要用GoPro拍，可能位子選得不好，選到突出地方坐，下面是懸空，「拍到一半就掉下去了，大家都嚇到了！」。消防人員下午4點已發現掉落山友，已無生命跡象。

目擊者說，當時看到他們正在拍照，坐在邊邊，做的位子較突出，地板下面是空的，土質比較鬆「就掉下去了！」

目擊者說，她們爬上去後，還有請對方幫忙拍照，拍完照後，他們兩人又過去繼續拍「就掉下去了，很快就消失」，他的朋友趕緊報警。

苗栗縣火炎山近年來成為超夯的熱門登山路線，平日登山客就多，假日更是絡繹不絕， 鄰近苑裡鎮社區志工這幾年也熱心上山舖設、整理步道，每天也都有志工扛水上山，在靠近三角點下方的平台提供遊客休憩。

火炎山標高僅約600公尺，因礫石、卵石崩坍地形，形成壯麗大峽谷景觀，早年每逢豪大雨及颱風，下方的中苗六線( 現為苗140縣道) 都會發生土石坍方交通中斷， 後來興建明隧道才解決交通受阻的問題。

火炎山是林務局公告的自然保留區， 峽谷地區未經許可不得擅自進入， 前幾年曾有越野機車騎士闖入並PO影片上綱， 結果被查出法辦。

今天發生登山客墜谷意外的地點，有觀賞大峽谷的極佳視野，但懸崖位置危險，土石易坍落， 現場設有禁止通行的警告標語， 但仍有許多有遊客冒險進入拍照，今天發生意外時 就不少人目擊，高姓女生說她們當時看見墜谷者坐在崖邊，不料一下就掉下崖， 大家都嚇壞了， 她們是離開現場後才發現該處出入口設有禁止通行的標語牌。

也有遊客說， 該處雖然禁止通行，但擋不住遊客去取景，建議相關單位應在崖邊設置圍欄比較安全。

火炎山墜谷山友驚傳是新北警 上月他才救人一命

苗栗縣著名的三義火炎山今天中午12點53分驚傳有登山遊客掉落大峽谷，救援人員趕往救援。據了解，墜谷者身分是新北市警局新店警分局碧潭派出所員警林永翰，林員3月巡邏時發現70歲老翁路倒無呼吸心跳，在救護趕抵前，他先實施心肺復甦術急救，再由救護人員接手順利救回一命，如今卻傳出墜谷意外。

新店警分局表示，25歲林員為警專32期，畢業後就分發到碧潭派出所，已任職5年多，林員於今年3月深夜巡邏時，於凌晨1時許，接獲勤務中心通報於新店區三民路與百忍街口有一名路倒男子需要協助，林員立即趕赴現場，到場後發現一位70歲的張姓老翁臉色發白躺在兒子懷中。

林員上前觀察發現張姓老翁已無脈搏及呼吸心跳；當時救護車尚未抵達現場，林員見情況危急，立即對張姓老翁實施心肺復甦術，把握黃金救援時間，待救護人員到場接手後，老翁已恢復呼吸心跳，再由救護車轉送至新店耕莘醫院急救，順利救回一命。