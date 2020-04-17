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車禍兩死有人替換肇事的警察？斗南分局鄭重澄清無此事

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
老夫婦騎機車和一輛轎車相撞造成兩死慘劇。記者蔡維斌／翻攝
老夫婦騎機車和一輛轎車相撞造成兩死慘劇。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣一對老夫妻本15日上午8時共乘機車，在斗南鎮光華路新光陸橋前的路口，左轉時和一輛同向由一名警察駕駛的轎車相撞，老夫妻傷重送醫不治。家屬將事故照片PO網徵求行車紀錄器之外。因網路也傳出一名女子替代肇事的警察，使單純車禍橫生枝節，斗南分局今天用民眾提供的行車記錄器出面鄭重澄清絕無此事。

警方指出，李姓自小客車駕駛，前天上午8時從斗南鎮新光路行駛至新光陸橋前方時，一輛由斗南鎮77歲的林姓老翁所騎機車載著妻子（75歲），正準備在橋前路口轉彎，不慎和後方李所駕的轎車來不及減速直接撞上，夫妻兩人均傷重倒地，經送醫急救當晚兩人均宣告不治。

警方據報趕到對沒受傷的李男酒測駛酒測值0，確認無酒精反應；由於該路口無監視器，肇事車輛的行車記錄器故障，兩來引起網友眾說紛，今天更傳出這名李姓轎車駕駛是斗南分局的警員，事發後有一名女子替換李，為轎車駕駛，也人疑行車記錄器的損壞，諸多揣測引起警方重視。

斗南分局今天以民眾所提供的行車記錄器，出面說明整個事發經過，強調絕無如同網路所言替代駕駛之事，分局第五組長徐呈璋指出，當天機車和轎車是同向，機車在路口要轉彎，有停了一下再往前走，不料就和後方來車撞上。

徐呈璋表示，從附近其他監視顯示，李姓駕駛當時車內只他一人並無搭載任何人，網路說有人頂替李為駛人是不實說法。至於有人質疑可能有包庇，警方再次重申人命關天，絕不可有任何循私，一切均依證據查辦，請民眾勿以訛傳訛。

至於李姓駕駛的身分，警方表示基於個資不便說明，目前全案正進一步調查，待事證釐清後後，將依過失致死將全案移送法辦。

網友貼文提出質疑。記者蔡維斌／翻攝
網友貼文提出質疑。記者蔡維斌／翻攝
老夫婦騎機車和一輛轎車相撞造成兩死慘劇。記者蔡維斌／翻攝
老夫婦騎機車和一輛轎車相撞造成兩死慘劇。記者蔡維斌／翻攝
警方以民眾提供的行車記錄器說明事發經過並澄清不實傳聞。記者蔡維斌／攝影
警方以民眾提供的行車記錄器說明事發經過並澄清不實傳聞。記者蔡維斌／攝影
老夫婦在路口準備轉彎的情形。記者蔡維斌／翻攝
老夫婦在路口準備轉彎的情形。記者蔡維斌／翻攝
老夫婦在路口準備轉彎的情形。記者蔡維斌／翻攝
老夫婦在路口準備轉彎的情形。記者蔡維斌／翻攝
老夫婦騎機車和一輛轎車相撞造成兩死慘劇，家屬貼文尋求行車記錄器。記者蔡維斌／翻攝
老夫婦騎機車和一輛轎車相撞造成兩死慘劇，家屬貼文尋求行車記錄器。記者蔡維斌／翻攝

行車記錄器 夫妻 警察

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