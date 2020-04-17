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火車已經進站女子跌落鐵軌 女警衝上拉起
桃園市中壢火車站昨天下午4點36分許，1名34歲黃姓女子於列車進站之際，欲趕搭上車，跑步上月台，在候車時一陣暈眩，「趴」一聲巨響，竟跌落軌道，所幸當時正在巡邏的女警聽見巨響後，在千鈞一髮之際及時搭救，且月台人員也緊急通知準備進站的列車立即剎車，才使黃女免於遭受列車輾壓。
鐵路警察局台北分局中壢派出所指出，女警林琬倫於16日下午4點36分許，於中壢車站第三月臺巡簽巡邏表時，等候1211區間列車進站，該車欲進站之際，1名34歲黃姓女性旅客落軌至第三股軌道處，林琬倫立即上前搭救黃女，避免黃女遭列車輾壓，同時該第三月台嚮導緊急呼無線電，請1211次區間列車立即剎車緊韌。
女警林琬倫指出，昨天下午執行月台勤務時，在等候列車進站之際，聽見「趴」一聲巨響，便發現1名女子掉落軌道。她表示，當時已經看到火車頭了，在千鈞一髮與另一位站務員合力將女子從鐵軌拉起，幸好及時發現，且火車已進站速度不快，列車順利剎住，才順利救起女子。
中壢派出所表示，經詢問黃女身體狀況，檢視其傷勢，頭部有紅腫之情形，尚能行走，並詢問了解有無蓄意跳臥軌道之情事，黃女稱其因欲趕車，故跑步上月台，於候車時突感暈眩，隨即跌落至第三股軌道，警方與站務人員始將渠搭救成功，免於發生憾事。
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