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影／火炎山墜谷山友驚傳是新北警 上月他才救人一命

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導
新北市新店警分局碧潭浱出所員警林永翰，今天輪休與友人到苗栗火炎山區踏青，疑失足墜谷搶救中。記者王長鼎／翻攝
新北市新店警分局碧潭浱出所員警林永翰，今天輪休與友人到苗栗火炎山區踏青，疑失足墜谷搶救中。記者王長鼎／翻攝

苗栗縣著名的三義火炎山今天中午12點53分驚傳有登山遊客掉落大峽谷，救援人員趕往救援。據了解，墜谷者身分疑似是新北市警局新店警分局碧潭派出所員警林永翰，林員3月巡邏時發現70歲老翁路倒無呼吸心跳，在救護趕抵前，他先實施心肺復甦術急救，再由救護人員接手順利救回一命，如經確傳出墜谷意外，同事都期盼他能平安獲救。

苗栗縣消防局表示，今天中午12點53分接獲通報有遊客掉落到大峽谷，是滑落到坡下還是墜谷，目前情況有待了解，救援人員已趕赴途中。

據了解，林員今天輪休與登山友人相偕同行前往苗栗縣火炎山大峽谷登山踏青，於今天中午12時52分左右，在風景現場準備照相時，因踩踏地點土石鬆動，林員不慎掉落到20、30公尺的山谷下，目前轄區苗栗分局龍騰所警方及消防人員到場全力搜救中。

新店警分局表示，25歲林員為警專32期，畢業後就分發到碧潭派出所，已任職5年多，林員於今年3月深夜巡邏時，於凌晨1時許，接獲勤務中心通報於新店區三民路與百忍街口有一名路倒男子需要協助，林員立即趕赴現場，到場後發現一位70歲的張姓老翁臉色發白躺在兒子懷中。

林員上前觀察發現張姓老翁已無脈搏及呼吸心跳；當時救護車尚未抵達現場，林員見情況危急，立即對張姓老翁實施心肺復甦術，把握黃金救援時間，待救護人員到場接手後，老翁已恢復呼吸心跳，再由救護車轉送至新店耕莘醫院急救，順利救回一命。

老翁 苗栗縣

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