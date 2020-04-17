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女見IG廣告加入下注遊戲被騙18萬元 超多網友也上當

聯合新聞網 / 綜合報導
網路詐騙非常流行，且手法越來越高明。 圖／ingimage
網路詐騙非常流行，且手法越來越高明。 圖／ingimage

網路時代的詐騙手法越來越複雜高明。有一位網友在Dcard上po文表示，自己在看到IG輕鬆賺大錢的廣告後受到吸引，被拉入LINE群組進行下注遊戲，在詐騙集團溫情話術及群組「樁腳」聯合欺騙之下，先後投入18萬元，直到三次遇上遊戲系統異常，血本無歸後才驚覺自己上當。文章po出後，竟還引來不少網友表示自己也有相同經驗，可見詐騙氾濫。

一名網友在Dcard上po文，表示自己被新型網路詐騙手法騙走18萬。該詐騙集團手段高明，不但會先用常見手法讓受害者賺點虛擬幣，誘使其投入真實的現金，甚至還會運用人類的情感弱點，例如朋友般的溫馨關懷，或要求新進群組的成員打一段心得，以瓦解受害者心防。

原po表示，她就是在看見一位媽媽的心得才會卸下心防，「我有三個小孩要養，還有房貸要背，在還沒遇見老師（群組內的領導者）之前真的過的非常辛苦！希望老師可以幫我減輕我的壓力……」。原po發現自己受騙的當下甚至馬上跑去和這位媽媽說，沒想到卻得到對方冷淡的回應，這才發現原來她是詐騙集團安插在群組內的「暗樁」。

原PO提醒那位媽媽不要受騙，卻得到冷淡的回應。圖擷自Dcard
原PO提醒那位媽媽不要受騙，卻得到冷淡的回應。圖擷自Dcard

該詐騙集團除了用話術及手段吸引消費者投入現金外，甚至還會利用人的愧疚感，假稱是原po遊戲操作失敗，害整個群組的人賠錢，迫使原po再投入75000繼續下注讓大家「回本」，但最後原po卻接二連三遇到「系統異常」的問題而血本無歸，才驚覺這是一場詐騙。

原po事後拿著對話紀錄等證據報警，但有不少網友表示這種詐騙集團的人通常不在台灣，警察也抓不到。

文章一出後，竟有不少網友也在下面留言表示有類似經驗，「我也在兩個月前被騙了10萬，手法差不多」、「我總共匯款15000，雖然還好，但也是打工仔幾乎一個月的薪水」、「我也被騙25萬…」、「我才剛被騙2萬5，真的欲哭無淚」。且網友一致表示，在群組中安排「樁腳」，或利用友情關懷安撫想半路退出受害者，是這種詐騙集團的慣用手法。

見此，不少網友紛紛感嘆「天下沒有白吃的午餐」、「還是腳踏實地賺錢吧」，也有網友提醒「會要你先花錢投資的上班or工作通常都是騙人的，正常工作是不會要你先拿錢出來」、「這個東西叫做殺豬盤，現在非常多人在做，基本很難抓得到，就算妳證據全留也一樣，只能當作學經驗」。

詐騙集團 Dcard LINE

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