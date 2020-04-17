三義火炎山傳男子墜谷 目擊者指稱坐懸崖邊拍照
苗栗縣三義鄉火炎山今天下午傳出一名民眾墜谷，苗栗縣消防局獲報趕往救援；現場目擊者稱，墜谷者為一名年輕男子，事發前坐在懸崖邊拍照，突然間就墜落不見蹤影。
苗栗縣消防局下午1時許接獲報案，三義鄉火炎山大峽谷發生民眾墜谷事件，立即出動3車7人趕往救援，民間義消也加入救援行列，至下午2時15分許抵達現場搜救傷患，持續搜尋中。
火炎山海拔標高約600公尺，峽谷地形壯觀，成為國內熱門健行登山路線，去年獲網路票選「台灣百大必訪步道」第一名，但礫石地質雨後易崩塌，林務局雖在山崖邊架設「危險」警告牌，仍有不少遊客、網美冒險在崖邊取景拍照。
目擊現場事發過程的登山客表示，該名男子腳懸空，坐在山崖邊由友人幫忙拍照，在挪動位置過程中，疑因崖邊礫石鬆軟掏空，突然就掉下去。
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