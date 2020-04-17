93歲老義消回娘家捐防疫物資 分享數十年前打火經驗

新竹縣高齡93歲的竹東老義消彭玉銘以行動支持第一線消防人員，號召其他老義消一同捐防疫物資給竹東消防分隊，為感謝彭玉銘的善舉，竹東分隊今天也在戶外舉辦老義消回娘家的暖心活動，特地收集並穿上過去義消使用的日式消防衣及器材，聽老義消們分享過去救災的熱血回憶。

竹東消防分隊表示，日前隊員到民眾家中安裝住宅用火災警報器意外遇見老義消彭玉銘，聊起天來特別親切，雖然彭老先生已退休仍熱心公益，有感防疫期間消防人員相當辛苦，透過竹東義消分隊長王兆禎牽線，號召多名老義消一同捐贈紅外線全自動酒精噴霧機、額溫槍及抗菌乾洗手液等防疫物資，盼在防疫期間，提供消防員更完整的防護。

為感謝彭玉銘等人，竹東分隊也為老義消舉辦回娘家活動，並特別收集過去義消們使用的日式消防衣、蜂鳴器、警鐘等裝備，也請20多名老義消分享數十年前救災的流程及經驗。

其中年齡最長的是彭玉銘以及85歲的劉家順，兩人過去是同期的義消，有相當多共同救災的經驗，他們分享，過去因消防人員人手不多，義消反而是救災的主力，而每次救災時，都是由消防人員開著車，一路轉動相當於現在警報器功能的蜂鳴器，沿途接義消上車一起趕往救災地點，與現在用line群組及無線電通報相當不一樣，也是珍貴的歷史記憶。