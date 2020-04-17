影／蘆洲男騎車直接逆向對撞公車 頭部重創昏迷送醫

新北市蘆洲區今天上午11時許，一名吳姓男子騎乘機車在行經中正路、蘆洲捷運站附近時，竟跨越雙黃線逆向騎車，卻不知為何沒有注意到前方迎面而來的公車而直接撞了上去，男子當場倒地昏迷送醫，警方仍在釐清事故原因及肇事責任。

機車騎士吳姓男子（43歲），今天上午11時許，騎乘機車逆向衝撞1輛沒有載客的公車；據洪姓公車駕駛（64歲）表示，當時正要將大客車直行沿中正路往堤防方向，行經蘆洲捷運站、仁愛街口時，突然就看見機車衝了過來，雖然公車駕駛緊急煞車，但機車卻沒有停下，直直朝客車右側車頭撞了上來。

吳男頭部當場將公車擋風玻璃撞成蜘蛛網狀，並連人帶車倒地，頭上戴的半罩式安全帽（瓜皮帽）則因未扣緊脫落，救護人員抵達現場時，吳男已經沒有意識陷入昏迷，被緊急送往北市新光醫院急救，因腦內出血目前尚未脫離險境，仍在加護病房觀察中。

蘆洲警方表示，公車駕駛沒有酒駕情況，但騎士是否有酒後騎車，還需醫院抽血檢測才能確定，目前已調閱周邊監視器，將進一步釐清事故發生原因。