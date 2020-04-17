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燃燒非法廢棄物火大到出動消防隊 業者罰31萬2千元
新北市林口粉寮路紙張加工廠「德山貿易股份有限公司」昨天冒出濃煙，環保局稽查員進場調查發現正在焚燒廢棄物，要求滅火，火勢卻大到無法撲滅，只能向消防隊求助。事後環保局認定業者未裝空氣汙染防制設備且嚴重汙染空氣品質，依違反空氣汙染防制法、廢棄物清理法告發，開罰31萬2千元。
林口區經常有非法露天燃燒情況，環保局啟動「林口環境品質專案計畫」改善空氣品質。昨天德山貿易廠內冒出濃煙，並傳出惡臭，民眾向環保局檢舉，稽查員當地正在附近，也主動調查。
稽查員進工廠調查時，當場查獲廠內堆置大量廢棄物，而且正在燃燒，產生嚴重的空汙，馬上要求員工撲滅，但火勢過大，用滅火器仍無效，最後通報警協助，以避免空汙持續擴散。
現場員工聲稱業者指示廠內焚燒，隱密處理廢料及廢木棧板等事業廢棄物；負責人矢口否認，卻無法交代廢棄物究竟如何處理。
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