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通緝犯到宜蘭想出海賞鯨 當場被逮

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
海巡署北部分署第一岸巡隊烏石漁港安檢所，昨天下午執行賞鯨船出海乘客身分核對時，發現船上一名洪姓男子，因詐欺案遭臺灣雲林地方檢察署通緝，當場逮捕，交由警方移送偵辦。圖／海巡署北部分署第一岸巡提供
海巡署北部分署第一岸巡隊烏石漁港安檢所，昨天下午執行賞鯨船出海乘客身分核對時，發現船上一名洪姓男子，因詐欺案遭臺灣雲林地方檢察署通緝，當場逮捕，交由警方移送偵辦。圖／海巡署北部分署第一岸巡提供

賞鯨熱門，不過，海巡署查核遊客身分，昨天就眼尖逮到一名想要搭船出海的通緝犯。

海巡署北部分署第一岸巡隊烏石漁港安檢所，昨天下午執行賞鯨船出海乘客身分核對時，發現船上一名洪姓男子，因詐欺案遭臺灣雲林地方檢察署通緝，當場逮捕，交由警方移送偵辦。

第一岸巡隊指出，這名洪姓通緝犯昨天與友人到宜蘭，在頭城區烏石港搭乘賞鯨船，要出海賞鯨，經安檢人員實施身分核對時，發現他因詐欺罪已遭通緝，隨即與宜蘭縣政府警察局礁溪分局頭城分駐所協處，洪姓見警方及海巡到場查緝，自知身分暴露，僅表示會配合警方辦案，查緝人員即上前實施逮捕，全案後續交由警方辦理移送事宜。

第一岸巡隊提醒，現行防疫期間，除嚴防防疫出現破口，查緝走私、非法入出國仍為海巡署核心任務，再次呼籲民眾若發現有不法情事，或需海巡單位服務，可多利用海巡署「118」報案專線，海巡署將儘速派員到場處理。

海巡署 賞鯨 通緝

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