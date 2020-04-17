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影／婦人騎機車疑閃車與油罐車擦撞遭輾 多處骨折傷重
59歲邱姓婦人昨天下午騎機車行經花蓮市中央路3段，疑似為閃避前方轎車，與後方油罐車發生擦撞，遭油罐車輾過，邱婦全身多處骨折，傷勢嚴重，仍在醫院加護病房觀察中
事故地點中央路3段為3車道路段，根據現場監視器畫面，當時一輛灰色轎車從路旁倒車入右側車道，接著後方邱姓婦人的機車與行駛在中間車道的油罐車發生碰撞，機車撞到右側車道剛倒完車的轎車後回彈，被油罐車右側車輪輾過。
邱姓婦人由消防人員送醫搶救，傷勢嚴重，目前還在加護病房觀察。
花蓮縣吉安警分局調查，邱姓婦人經抽血酒測值為零，油罐車林姓駕駛及轎車吳姓駕駛酒測值也都是零，相關肇事責任仍在調查中，警方呼籲駕駛人在變換車道、倒車時要留意，也要注意車前狀況。
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