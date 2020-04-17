不戴口罩強行搭台北捷運 衛生局將罰她3000元

台北捷運4日起依中央流行疫情指揮中心規定，強制乘客必須戴口罩才能進月台搭車，但5日卻發生一名年約30歲的女乘客不戴口罩強行進入列車的情況，北捷因此將該女移送衛生局開罰；據了解，衛生局給女子3天時間陳述意見，女子雖無回應，但因事證明確，最晚下周就會依傳染病防治法，開罰3000元，該女也將成為北市搭大眾運輸不戴口罩被罰首例。

北市衛生局疾病管制科長余燦華表示，女乘客5日於板南線國父紀念館站進站時沒戴口罩還進月台，經站務人員、保全勸導仍不聽，不只跑給站務員追，還強行進入列車內、與警方起衝突，影像等證據明確；上周末寄發通知讓該名女乘客陳述意見，但如今女子未能在3天內回覆意見，內部將整理其他證據後開罰。

余燦華說，中央流行疫情指揮中心規定搭捷運、公車等大眾運輸必須戴口罩，否則可開罰3000到1萬5000元，由於女乘客是初犯，將先採最低罰，也就是3000元，預計最晚下周就會開立裁處書。